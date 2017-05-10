إيسكو: كنا نثق بقدرتنا على التسجيل

أكد إيسكو أن جميع لاعبي ريال مدريد قدموا عملاً رائعاً أمام أتلتيكو في مواجهتي الذهاب والإياب مؤكداً في الوقت ذاته أن رغم تقدم أصحاب الأرض بهدفين إلى أن لاعبي الملكي كان لديهم الثقة دائماً بالقدرة على التسجيل في أي وقت، وهو ما حدث بالفعل وتطرق إيسكو للحديث عن مواجهة يوفنتوس القادمة مؤكداً أن لاعبي ريال مدريد يعرفون الفريق الإيطالي جيداً وستكون مواجهة رائعة في نهائي البطولة.