إنه زيدان يا أنشيلوتي !

زاهر الحلو

لا شك أن زيدان المشتعل ذكاء بهدوئه سمع وتلقى الكثير من الملاحظات من مدرب خبر الفرق الكبيرة على امتداد أوروبا كما خبر الألقاب على أنواعها قاريا ومحليا.

في العادة قد يتفوق التلميذ على أستاذه إنما يحتاج الأمر سنوات طوال قبل أن يصبح الطالب أستاذا خبيراً توظف الحنكة دهاءه بأبهى الحلل.

يوم كان زيدان يلعب دور المتلقي

إنما ما جرى أمس في الـ"أليانز أرينا" خالف ذلك الاعتقاد حين تجاسر زيدان الفتي تدريبيا على معلمه في الشوط الثاني ملقناً إياه درساً في فنون الكرة لدرجة أنه سيذكر التاريخ ليس فقط النتيجة لا بل قدرة زيدان على شل بايرن على نحو تام حتى بدا كيلور نافاس ضيفاً لولا بعض التدخلات الخجولة.

ولا تتجلّى عظمة زيدان فقط بقيادته الفنية لملكي يختار ريادته العليا بتأن شديد، إنما أيضاً بحكمة وتواضع وذكاء يظهر في كل خطوة ولعل قوله: "إنها مباراة بين فريقين ممتازين سيواجهان بعضهما، المواجهة ليست بيني وبين كارلو" يعكس رصانة أفكار زيدان ومقاربته المثلى التي تنعكس نجاحاً فنيا.

ولم يخف زيدان يوماً أنه تعلم فيضاً من أنشيلوتي لكنه يرفض الدلالة على تفاصيل ما تلقى: "تعلمت الكثير من أنشيلوتي لكن لن أقول لكم ماذا، إنما الكثير" وحبذا لو كان أنشيلوتي بتواضع تلميذه وتعلم منه شيئا لربما تدارك هبوط جدار بافاريا عليه.

ولعل ما اقترفته يدا زيدان بالبافاري بصم عليه بوضوح هداف بطولات الـ"يويفا" التاريخي كريستيانو رونالدو الذي وقع المئوية الأولى في أوروبا وألحق بأنشيلوتي ورجاله الأذى الكبير؛ أمر يدركه بلا شك خافي مارتينيز المطرود والعظيم مانويل نوير والعتيق أنشيلوتي.

إنما وراء تفجر قدرات رونالدو في الشوط الثاني قطبة تكتيكية خاطها زيزو حين زج باليافع ماركو أسينسيو مكان غير المنتج غاريث بايل فكانت ثورة القبض على الوسط وإنهاك بايرن عرضاً وطولا مع تفعيل أكبر لكارفاخال ومارسيلو يمنة ويسرة ولم يبق على رونالدو سوى القنص داخل محبوبته منطقة الـ16.

وفي المقابل لقيت تكتيكات أنشيلوتي سقوط مدويا، لا سيما بعد طرد مارتينيز لأصفرين انتزعهما منه الـ"دون" فحاول تعزيز الرواق الأيسر بدوغلاس كوستا فيما وسطه شبه خال وقد سحب ألونسو ودفع بخوان برنات فكان الفراغ المدوي، كما لم يكن الزج بكينغسلي كومان صائباً خصوصا أنه دخل بعدما أتى الإجهاد على الفريق.

ورغم أن بايرن كان الأفضل في الفترة الأولى وبمقدوره الحسم لولا حماسة فيدال الزائدة لدرجة التهور، إلا أن تأخر أنشيلوتي في سحب مولر كمهاجم صريح تاه فرديا وجماعياً له دور أساس في تراجع استثمار بايرن لنشاط ريبيري وروبن الذي لم يجد من يترجمه في ظل غياب ليفاندوفسكي.

هي جولة علا خلالها شأن التلميذ أمام معلمه، وبمعزل عما ستؤول إليه جولة الإياب المتاحة أمام الاحتمالات كافة لا سيما مع عودة ليفا، يبقى على أنشيلوتي أن يتعلم أنه ليس كل طالب علم متلق فقط، ولو عاد به الأمر ثلاث سنوات لربما نهل شيئاً من الدهاء المتقد للفرنسي.

زيدان أقر أنه تعلم من أنشيلوتي الكثير، يبقى على الأخير الإقرار أنه حان وقت التعلم من الفرنسي.. ولو متأخراً !