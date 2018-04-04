شهدت الدقيقة 51 من المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيين ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم، تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول للإصابة، ما أسفر عن إخراجها وإدخال زميله جورجينيو فينالدوم بدلاً منه.

وعلم بحسب معلومات غير رسمية أن إصابة محمد صلاح هي في العضلة الضامة، وأنه لمزيد من التأكيد سيخضع للفحوصات اللازمة لمعرفة مدى خطورتها.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم ليفربول بثلاثية نظيفة، حيث افتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 12، وصنع الهدف الثالث لزميله ماني في الدقيقة 30.

وبعد انتهاء المباراة قال كلوب إنه تحدث مع احد أعضاء الجهاز الطبي الذي طلب منه اخراج صلاح وإنه قال له بعد ذلك أنه سيكون بأفضل حال قريباً.