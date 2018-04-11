إجراء تأديبي ضد غوارديولا بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ليفربول صلاح يكرر فوزه على سيتي ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

غوارديولا لم يتحدث سوى عن التحكيم



وطرد غوارديولا من مقاعد الجهاز الفني لسيتي الثلاثاء بعد نهاية الشوط الأول، إثر اعتراضه على إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل.

وأوضح الاتحاد الاوروبي أن التهمة الموجهة الى مانشستر سيتي هي "الطرد من مقاعد البدلاء والسلوك غير السليم للمدرب جوسيب غوارديولا".

ورفض حكم المباراة الإسباني أنطونيو ماتو لاهوز احتساب هدف للألماني لوروا سانيه، معتبراً بأن الأخير كان متسللاً. إلا أن الاعادة أظهرت أن الكرة وصلت إلى سانيه بعدما ارتدت من رجل لاعب ليفربول جيمس ميلنر. وأكمل غوارديولا المباراة من المدرجات بعدما طرده الحكم من مقاعد فريقه.

وتأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد فوزه ذهاباً على أرضه 3-0 الأسبوع الماضي، وإياباً 2-1 الثلاثاء.

ولم ينجُ ليفربول أيضاً من إجراءات الاتحاد الأوروبي بسبب "الألعاب النارية ورمي المقذوفات".

وأشارت لجنة الانضباط في الاتحاد إلى أنها ستتخذ قراراً بالحادثتين في 31 ايار/مايو.

