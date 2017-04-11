أليغري: قدمنا مباراة تليق بربع النهائي

وأضاف المدرب المحنك أن جميع لاعبيه كانوا على مستوى الحدث كما أشاد بشكل خاص بحارس الفريق بوفون مؤكداً أنه لعب دوراً رئيسياً في خروج النتيجة بهذا الشكل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن فريق السيدة العجوز كان يمكنه أن يقدم أداءً أكثر قوة في الشوط الأول إلا أنه راضي عن الأداء والنتيجة بشكل عام.

وحول لقاء العودة أمام برشلونة في الكامب نو أوضح أليغري أنه من المهم أن يدخل الفريق إلى لقاء الإياب بعقلية هادئة حتى يعرف كيفية التعامل مع الاندفاع المتوقع للاعبي برشلونة مشيراً إلى أنه الأهم بالنسبة له حالياً أن الفريق سيواجه بيسكارا يوم السبت القادم في الدوري الإيطالي، وأن تركيزه الآن منصباً على هذه المواجهة.