أبطال أوروبا: ملحمة هجومية مرتقبة في موناكو

ويحتاج الفريق الفرنسي الى الفوز على سيتي 2-صفر لكي يخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، وهو ما سبق له أن حققه ضد فريق إنكليزي آخر هو نيوكاسل يونايتد، حين خسر أمام الأخير صفر-3 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الاوروبي، وفاز إيابا على أرضه برباعية نظيفة في 18 آذار/مارس 1997.

ولا يبدو باب التأهل مغلقاً أمام فريق الإمارة في ظل أدائه الهجومي المميز هذا الموسم، سواء في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان حامل اللقب، أو المسابقة القارية.

ووجد فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم طريقه الى الشباك في 84 مناسبة خلال 29 مباراة في الدوري المحلي (بفارق 25 هدفاً عن ثاني أفضل هجوم وهو ليون الرابع)، وهو أظهر في 21 شباط/فبراير الماضي قدراته الهجومية عندما سجل ثلاثة أهداف في شباك سيتي وأضاع ركلة جزاء، في مباراة تقدم خلالها مرتين قبل أن تهتز شباكه بثلاثة أهداف في الدقائق العشرين الأخيرة.

ويأمل موناكو في بلوغ ربع النهائي للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

إلا أنّ المهمة لن تكون سهلة في مواجهة النادي الإنكليزي الذي تحضر جيداً للقاء، بفوزه السبت على ميدلزبره 2-صفر في ربع نهائي كأس إنكلترا.

وسيعتمد موناكو على قائده الهداف الكولومبي راداميل فالكاو صاحب هدفين في الذهاب، بعد تعافيه من إصابة طفيفة تعرض لها في المراحل الأخيرة من مباراة السبت في الدوري المحلي ضد بوردو (2-1).

وترك فالكاو بصمته في هذا اللقاء الذي دخله بديلا في الدقيقة 65، بتمريره كرة هدف التقدم للمهاجم الصاعد كيليان مبابي (18 عاماً) الذي سجل أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات و10 في الدوري الفرنسي حتى الآن.

الهجوم أفضل طريقة للدفاع

وسيكون فالكاو مركز الثقل والتهديد الأساسي لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بعدما استعاد هذا الموسم مستواه ووضع خلفه تجربتيه الفاشلتين مع مانشستر يونايتد وتشلسي الإنكليزيين.

وتحدث فالكاو (31 عاماً) الذي سجل 24 هدفاً حتى الآن في كل المسابقات بينها 16 في الدوري المحلي، عن تجربته الشخصية والمحن التي مر بها، قائلاً لموقع النادي بأنّ إيمانه لعب دورا أساسياً في تجاوز الصعوبات والإصابات التي عانى منها: "ولولا لذلك لما تمكنت من العودة" الى المستوى الذي كنت عليه.

وواصل: "أقدم مستوى ثابتاً هذا الموسم والنادي يثق بي تماماً، الطاقم ورفاقي في الفريق يجعلونني أشعر بأني شخص مهم، وبوجود الثقة، الأمور الأخرى تأتي من تلقاء نفسها، لا أعتقد أنّ اللاعبين ينسون كيف يلعبون كرة القدم. كل ما كنت بحاجة إليه هو المزيد من الوقت على أرضية الملعب، المرء لا ينسى كيف يسجل الأهداف".

أضاف: "نحن في مرحلة حاسمة من الموسم، في دوري الأبطال، أي خطأ في المباراة قد يكون قاتلاً، نحتاج الى الارتقاء بمستوى تركيزنا من أجل تعويض عامل افتقادنا إلى الخبرة في هذه المسابقة".

وينتظر متابعو كرة القدم بفارغ الصبر مباراة الأربعاء على أمل تكرار الأداء الهجومي المثير الذي قدماه الفريقان في لقاء الذهاب، لاسيما إذا ما اعتمد سيتي مبدأ الهجوم أفضل طريقة للدفاع الذي تحدث عنه حارسه الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

وقال كاباييرو لموقع النادي: "يجب أن نلعب بطريقة محترفة تماماً، نحاول السيطرة على المباراة وإظهار خبرتنا، الحفاظ على أسلوبنا سيكون أمراً مهماً إذا أردنا التأهل إلى الدور التالي، نركز دائماً على هجومنا وتسجيل الأهداف، هذا هو المبدأ الأساسي لبيب (غوارديولا)"، مضيفاً: "نريد الهجوم بنفس الطريقة التي خضنا بها لقاء الاتحاد، وإذا قمنا بذلك سنخلق الفرص ونسجل الأهداف، لكن الأهم هو أن ندافع بشكل أفضل من لقاء الذهاب".

أتلتيكو في وضع مريح

وعلى ملعب "فسينتي كالديرون"، يبدو أتلتيكو مدريد الإسباني وصيف بطل الموسم الماضي في وضع مريح عندما يستضيف باير ليفركوزن الألماني الذي خسر ذهاباً على أرضه 2-4.

ويبدو فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مرشحاً لتكرار سيناريو 2015 عندما تخلص من ليفركوزن في الدور ذاته لكن بصعوبة كبرى بعدما تبادلا الفوز 1-صفر في الذهاب والإياب، وتأهل النادي الإسباني إلى ربع النهائي بفضل ركلات الترجيح في مباراة الاياب.