أبطال أوروبا: الإصابات تقض مضجع توخل عشية لقاء موناكو

وقال توخل في مؤتمر صحافي عشية المباراة "الأمر معقد. ثمة الكثير من الأمور التي يجب التعامل معها"، في إشارة منه إلى الإصابات الكثيرة في صفوف فريقه، في مقابل النزعة الهجومية للفريق الخصم.

ويأمل توخل في تعافي لاعبين مؤثرين مثل الياباني شينجي كاغاوا ويوليان ويغل وآندريه شورله والبولندي لوكاس بيشيك، في الوقت الكافي للمشاركة في مباراة ملعب "سيغنل ايدونا بارك".

وغاب هذا الرباعي عن المباراة التي خسرها دورتموند أمام غريمه بايرن ميونيخ 1-4 السبت في الدوري المحلي.

وأضاف توخل "سيكون ثمة لاعبون عائدون (من الإصابة)، ولا نعلم الوضع الذي سيكونون عليه، لكننا نريدهم بكامل قواهم، مستواهم وطاقتهم".

ويمكن لتوخل أن يواسي نفسه أقله بعودة نجم الفريق وصانع ألعابه ماركو رويس الذي شارك في تمارين الأحد بعد غيابه عن الملاعب شهرا بسبب إصابة عضلية. وستكون مشاركة رويس، وإن على مقاعد البدلاء، داعمة لفريقه في مباراة يرجح أن تكون سريعة الإيقاع.

وعن رويس، قال توخل "أنا أميل إلى إدراجه (في التشكيلة) وربما استخدامه. سنقرر الأمر قبل صافرة البداية".

وبلغ موناكو ربع النهائي بعدما أقصى مانشستر سيتي الإنكليزي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا بالفوز ايابا على ملعبه 3-1، بعد خسارته ذهابا 3-5. الا ان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي وصاحب أفضل هجوم أوروبي هذا الموسم، يعاني ايضا من الاصابات، اذ يفتقد خدمات الظهير الأيمن النشيط جبريل سيديبيه الذي أدخل في عطلة نهاية الأسبوع الى المستشفى لعلاج التهاب الزائدة الدودية.

وفي ظل غياب لاعب الوسط الدفاعي المؤثر تييمو باكايوكو بسبب الإيقاف، يتوجه المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الى إشراك مواطنه جواو موتينيو في مركز لاعب الوسط المحوري.

وعلى رغم الاصابات، يبدو توخل واثقا من قدرة فريقه على حسم بطاقة التأهل الى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2013 حين وصل الى النهائي وخسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ.

وأكد "سنحاول أن نلعب بأقصى قوتنا وفي كل الأحاديث التي أجريناها، سيكون الأمر متعلق بمقدار الشجاعة التي نتمتع بها. هذا ما يجعلنا أقوياء وسنحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف. إذا كانت الكرة بحوزتنا، سنهاجم. اللعب على أرضنا في المباراة الأولى يمنحنا الأفضلية لأنه باستطاعتنا الاندفاع نحو الهجوم".

وستكون الفرصة سانحة أمام المهاجم الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ الذي سجل 7 أهداف لدورتموند في دوري الأبطال هذا الموسم و32 في كل المسابقات، ليذكر موناكو بخطئه عندما أفلته من بين يديه بعدما استعاره خلال موسم 2010-2011 من ميلان الإيطالي.

لكن على الغابوني ورفاقه عدم المبالغة في الاندفاع الى الهجوم أمام منافس يقدم موسما استثنائيا سجل خلاله أكثر من 130 هدفا في جميع المسابقات.

والمشكلة الوحيدة التي تقلق نادي الإمارة في لقاء دورتموند هي فترة الراحة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على إنجيه السبت في الدوري المحلي 1-صفر بفضل الكولومبي راداميل فالكاو الذي رفع رصيده الى 25 هدفاً هذا الموسم.

وأكد جارديم أن "المشكلة أمام دورتموند لن تكون الاستحواذ على الكرة، بل حصولنا على يومين فقط من أجل استعادة عافيتنا قبل المشاركة في مسابقة دولية".