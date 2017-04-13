YOURZONE الأسطورة قد يحطم الأسطورة

مقال من كاتب YOURZONE محمد حمادة

من جديد برهن الفرنسي زين الدين زيدان خلال مبارة فريقه ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ على قدراته التدريبية الرائعة. وأنه ربما في الطريق لتحطيم أسطورة بطل دوري أبطال أوربا الذي يفشل دائماً في الحفاظ على لقبه.

والحقيقة أن زيزو بقدر ما كان لاعباً أسطورياً بقدر ماهو قادر دائمأ على إستخراج الجديد من مستودع موهبته التدريبية والذي يبهر به بإستمرار ويقنع به كل متابعي كرة القدم في كل مكان.

ولم ينتزع الفرنسي شهادات الإقناع من الجميع في مباراة بايرن فقط لأنه تفوق على أستاذه في عالم التدريب كارلو وإنما لأنه قدم درساً قيماً لأي مدرب في كيفية خوض مباراة من العيار الثقيل أمام منافس عملاق على أرضه ووسط جماهيره.

وقد كانت البداية خارج المستطيل الأخضر خلال الإعداد لتلك المباراة التي جاءت وسط جدول مزدحم من المباريات الهامة للملكي في خضم منافسات الليجا وكيف برع زيدان في إزالة الضغط النفسي عن لاعبيه وتعامل معها بواقعية شديدة. فعندما سئل في أحد الحوارات عن قوتها وأن الجميع يعتبرها نهائي مبكر رفض ذلك وقال إنها مباراة تأتي في ربع نهائي المسابقة إذن هي كذلك وفقط. كما رفض بشدة إختزالها في شخصه هو وأنشيلوتي.

أيضاً فقد نجح زيزو في إجراء عملية تدوير اللاعبين في تلك الفترة ليحقق أفضل النتائج الممكنة و ينال معظم نجومه قسط من الراحة أتاح لهم إستعادة لياقتهم الذهنية والفنية وهذا ما كان واضحاً خلال مجريات اللقاء.

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