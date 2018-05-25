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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

YOUR ZONE- نهائي كييف...محمد صلاح وأشرف حكيمي يرفعان راية العرب في نهائي دوري الأبطال

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ساعات تفصلنا عن العرس الكروي العالمي لمعرفة بطل أبطال أوروبا المظفر بذات الأذنين والنزال الأخير سيعرف صراعاً بين عريقين يعيد إلى الأذهان نهائي 1981،لكن هذه المرة بحضور عربي بارز.

Reuters

هذا المقال يأتيكم من YOUR ZONE

وسيكون ملايين الجماهير العربية متجهة إلى هذه المباراة لمشاهدة لقاء بين شقيقين عربيين،أيقونة مصر محمد صلاح واللاعب المغربي الواعد في صفوف ريال مدريد أشرف حكيمي، في مواجهة مباشرة الأولى من نوعها في تاريخ المسابقة، منذ انطلاقها عام 1956 بالمسمى القديم "كأس الأندية الأوروبية للأبطال"، أو بالنظام الحديث "دوري أبطال أوروبا" موسم 1993.


هي فرحة قد تدوم طويلا إذا فاز ليفربول بالشامبيونز ليغ ومعه النجم محمد صلاح الذي حفر اسمه في كتب الأرقام القياسية للريدز، وأضحى بمهاراته الكروية و تواضعه اللا محدود، مثالاً يحتذى به في عالم كرة القدم العالمية والعربية.

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