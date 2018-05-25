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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

YOUR ZONE - رمضان يكلل موسمه بحلقة واحدة من الصراع في كييف

من قبل

كانت بدايته تثير فضول المتلقي وتطرح الأسئلة دوماً، هل هذه نهاية البطل، أم أنّ للراوي مفاجآت في الحلقات القادمة، هكذا كان عمل كريستيانو الرائع هذا العام...

Reuters

هذا المقال يأتيكم من YOUR ZONE

كانت بدايته تثير فضول المتلقي وتطرح الأسئلة دوماً، هل هذه نهاية البطل، أم أنّ للراوي مفاجآت في الحلقات القادمة، هكذا كان عمل كريستيانو الرائع هذا العام...في المقابل النجم المصري محمد صلاح كان المسلسل الأبرز لعام 2018 فالبداية كانت مشوقة ومثيرة، ولم يكن أحد يتوقع بأنّ يصل هذا العمل لهذه المراحل، فانتظار الحلقة نوع من العذاب ومشاهدتها أشبه بالنشوة..

مساء السبت ستسرق النجومية من باسل خياط وعابد فهد اللذين يبدعان في أدوارهما هذا الموسم الرمضاني، وما يفعله النجم عمر يوسف في دور طايع وتيم حسن في دور جبل من إبداع، لن يكون شفيعاً بأن يحافظ على نجوميتهم في ليلة الأبطال، فهنالك صاحبا الأداء المبهر واللذين تفوقا على نجوم الموسم الرمضاني، صلاح ورونالدو هما الاسمان الأبرز في رمضان 2018.

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