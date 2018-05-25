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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

YOUR ZONE - خطوة نحو حلم الثالثة عشر، حظوظ ريال مدريد فنيا وتكتيكيا

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​المرشح فوق العادة للفوز باللقب منذ بداية البطولة، كيف لا و هو الآن يخوض النهائي الثالث على التوالي و الرابع خلال آخر خمس سنوات، بطل الإثنتي عشر لقبا أو كما يحلو لمناصريه التبجح به أن البطولة وجدت ليفوز بها ريال مدريد.

Reuters

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الريال يدخل موقعة السبت و هو المرشح الأبرز للفوز بها نظرا لعامل الخبرة الذي يميز تشكيلة زيدان مقارنة مع لاعبي كلوب، مشوار الريال لم يكن مثاليا و كانت طريقه صعبة جدا و واعرة، التأهل كثاني مجموعته أسعد الكثيرين اللذين اعتقدوا انها بداية سقوط الروايال، إنتصاراته في الأراضي الفرنسية و الإيطالية و الألمانية تواليا عززت من قناعات الكثيرين بجدارة زملاء القائد راموس للتنافس بجدية على اللقب رغم ان المشوار داخل الديار لم يكن بنفس الوتيرة، الإنتقادات و الجدل التحكيمي لم يثني لاعبي الريال من الثقة بأنفسهم و إمكانياتهم و الوصول للمرحلة الأخيرة على أنها آخر الخطوات لتحقيق الثالثة عشر.

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