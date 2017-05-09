يوفنتوس يدعّم تاريخه في دوري الأبطال بالظهور التاسع في النهائي

أحمد النفيلي

إذاَ فقد حانت اللحظة الحاسمة وأكد فريق السيدة العجوز تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة التاسعة في تاريخه عقب اجتيازه السهل لموناكو الفرنسي في الدور نصف النهائي بالتغلب عليه ذهاباً في الإمارة الفرنسية بهدفين دون رد وتكراره للفوز إياباً في "يوفنتوس أرينا" بـهدفين مقابل هدف واحد، مسطراً بذلك فريق مدينة تورينو تاريخاً هاماً إذ أنه الظهور التاسع له في نهائي دوري أبطال أوروبا علماً بأن يوفنتوس توج باللقب مرتين فقط عامي 1985 على حساب ليفربول الإنكليزي و1996 على حساب أياكس أمستردام.

مسيرة يوفنتوس صوب اللقب التاسع مرصعة بالإنجازات والمستويات المبهرة التي أكدت للجميع منذ أن كان ينافس في دور المجموعات أنه كالقطار السريع الذي لن يتوقف إلا في المرحلة النهائية من البطولة.

فريق السيدة العجوز خاض في النسخة الحالية 12 مباراة فاز في 9 وتعادل في 3 ولم يخسر أي لقاء في البطولة.

أحرز يوفنتوس 21 هدفاً بمتوسط تهديفي بلغ 1.75 هدف في المباراة الواحدة.

استقبلت شباك فريق السيدة العجوز طوال البطولة ثلاثة أهداف فقط والفريق صاحب أقوى خط دفاع وصاحب أفضل فارق أهداف إيجابي في البطولة برصيد (18) هدفاً.

سجل هدف موناكو عن طريق جناحه الصاعد الواعد كيليان مبابي في الدقيقة 69 من زمن مواجهة يوفنتوس وموناكو، ليكون بذلك فريق السيدة العجوز هو أكثر نادي إيطالي يحافظ على نظافة شباكه (690 دقيقة) في دوري أبطال أوروبا متجاوزاً لرقم ميلان (623 دقيقة)، فيما حافظ بوفون على نظافة شباكه في 600 دقيقة علماً بأنه لم يخض مباراة دينامو زغرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتميزت أهداف الـ"بيانكونيري" بالتنوع الشديد إذ أن لاعبيه أحرزوا هدفين بالرأس و10 أهداف بالقدم اليمنى و9 باليسرى.

مهاجمو اليوفي هم الأفضل داخل منطقة الجزاء في البطولة إذ أنهم أحرزوا 15 هدفاً من داخل الصندوق و6 فقط من خارجه علماً بأن هناك ثلاثة أهداف أحرزت عن طريق ركلات جزاء.

هجومياً أيضاً قام فريق السيدة العجوز ب169 محاولة على المرمى في دوري الأبطال هذا الموسم منها 61 محاولة بين القائمين والعارضة (ريال مدريد المرشح بقوة لمواجهة يوفنتوس في النهائي هو أكثر فرق البطولة محاولة على المرمى برصيد 207 محاولة منها 83 محاولة على المرمى).

بوفون الرائع

يواصل بوفون حارس يوفنتوس المخضرم والبالغ من العمر 39 عاماً إنجازاته القياسية في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا حيث قام طوال البطولة وحتى بلوغ فريق المباراة النهائية ب23 تصدياً وبشكل عام حافظ اليوفي على نظافة شباكه في 9 مباريات.

التاريخ يتحدث