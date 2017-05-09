يوفنتوس يدعّم تاريخه في دوري الأبطال بالظهور التاسع في النهائي
الحقائق والأرقام تؤكدان تفوق يوفنتوس في دوري الأبطال وأحقيته بالتواجد في المباراة النهائية.
أحمد النفيلي
إذاَ فقد حانت اللحظة الحاسمة وأكد فريق السيدة العجوز تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة التاسعة في تاريخه عقب اجتيازه السهل لموناكو الفرنسي في الدور نصف النهائي بالتغلب عليه ذهاباً في الإمارة الفرنسية بهدفين دون رد وتكراره للفوز إياباً في "يوفنتوس أرينا" بـهدفين مقابل هدف واحد، مسطراً بذلك فريق مدينة تورينو تاريخاً هاماً إذ أنه الظهور التاسع له في نهائي دوري أبطال أوروبا علماً بأن يوفنتوس توج باللقب مرتين فقط عامي 1985 على حساب ليفربول الإنكليزي و1996 على حساب أياكس أمستردام.
يوفنتوس يتجاوز موناكو ويبلغ نهائي الأبطال
أليغري يشيد بلاعبيه بعد بلوغ النهائي
مسيرة يوفنتوس صوب اللقب التاسع مرصعة بالإنجازات والمستويات المبهرة التي أكدت للجميع منذ أن كان ينافس في دور المجموعات أنه كالقطار السريع الذي لن يتوقف إلا في المرحلة النهائية من البطولة.
- فريق السيدة العجوز خاض في النسخة الحالية 12 مباراة فاز في 9 وتعادل في 3 ولم يخسر أي لقاء في البطولة.
- أحرز يوفنتوس 21 هدفاً بمتوسط تهديفي بلغ 1.75 هدف في المباراة الواحدة.
- استقبلت شباك فريق السيدة العجوز طوال البطولة ثلاثة أهداف فقط والفريق صاحب أقوى خط دفاع وصاحب أفضل فارق أهداف إيجابي في البطولة برصيد (18) هدفاً.
- سجل هدف موناكو عن طريق جناحه الصاعد الواعد كيليان مبابي في الدقيقة 69 من زمن مواجهة يوفنتوس وموناكو، ليكون بذلك فريق السيدة العجوز هو أكثر نادي إيطالي يحافظ على نظافة شباكه (690 دقيقة) في دوري أبطال أوروبا متجاوزاً لرقم ميلان (623 دقيقة)، فيما حافظ بوفون على نظافة شباكه في 600 دقيقة علماً بأنه لم يخض مباراة دينامو زغرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
- وتميزت أهداف الـ"بيانكونيري" بالتنوع الشديد إذ أن لاعبيه أحرزوا هدفين بالرأس و10 أهداف بالقدم اليمنى و9 باليسرى.
- مهاجمو اليوفي هم الأفضل داخل منطقة الجزاء في البطولة إذ أنهم أحرزوا 15 هدفاً من داخل الصندوق و6 فقط من خارجه علماً بأن هناك ثلاثة أهداف أحرزت عن طريق ركلات جزاء.
- هجومياً أيضاً قام فريق السيدة العجوز ب169 محاولة على المرمى في دوري الأبطال هذا الموسم منها 61 محاولة بين القائمين والعارضة (ريال مدريد المرشح بقوة لمواجهة يوفنتوس في النهائي هو أكثر فرق البطولة محاولة على المرمى برصيد 207 محاولة منها 83 محاولة على المرمى).
بوفون الرائع
يواصل بوفون حارس يوفنتوس المخضرم والبالغ من العمر 39 عاماً إنجازاته القياسية في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا حيث قام طوال البطولة وحتى بلوغ فريق المباراة النهائية ب23 تصدياً وبشكل عام حافظ اليوفي على نظافة شباكه في 9 مباريات.
التاريخ يتحدث
- يمتلك يوفنتوس تاريخاً مشرفاً ومكتظاً بالأرقام الإيجابية خلال مشاركاته حتى الآن في البطولة فهو أكثر فريق حصل على المركز الثاني في دوري الأبطال، أعوام ( 1973 – 1983 – 1997 – 1998 – 2003 – 2015 ).
- وضع يوفنتوس مدينة تورينو في المركز الثامن على لائحة أفضل المدن الأوروبية التي شاركت أنديتها في دوري الأبطال برصيد لقبين و 9 نهائيات وذلك خلف كل من ( مدريد 11 لقباً و18 نهائي – ميلانو 10 ألقاب و16 نهائي - ميونيخ 5 ألقاب و10 نهائيات – برشلونة 5 ألقاب و8 نهائيات – ليفربول 5 ألقاب و7 نهائيات – وأمستردام أربع ألقاب وست نهائيات ومانشستر 3 ألقاب وخمس نهائيات).
- هذه هي المشاركة الـ31 ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا (17 منها عقب تحول البطولة من كأس أندية أوروبا أبطال الدوري إلى دوري أبطال أوروبا).
- طوال تاريخ مشاركات يوفنتوس في دوري الأبطال أحرز لاعبوه 398 هدفاً في البطولة "بما في ذلك الأهداف التي أحرزت في الأدوار التأهيلية.
- يوفنتوس هو خامس أكثر فريق خاض الدور نصف النهائي من دوري ابطال أوروبا برصيد 12 ظهوراً ( 1968, 1973, 1978, 1983, 1985, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2015, 2017).
- يوفنتوس هو أحد أربعة أندية أوروبية فقط ربحت جميع المسابقات الأوروبية للأندية ( دوري أبطال أوروبا – كأس أندية أوروبا أبطال الكؤوس – كأس الاتحاد الأوروبي كأس السوبر الأوروبية) ويتساوى مع السيدة العجوز في هذا الرقم كل من تشيلسي الإنكليزي وأياكس الهولندي وبايرن ميونيخ الألماني.
- وأخيراً.. يوفنتوس هو الفريق الوحيد في تاريخ دوري الأبطال الذي تأهل من دور المجموعات إلى الدور الذي يليه دون أن يحقق الفوز في أول خمس مباريات في مجموعته وحدث ذلك في نسخة 1998-1999.