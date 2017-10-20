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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا
AFP

يوفنتوس استفاد مادياً أكثر من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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كان يوفنتوس أكثر المستفيدين مالياً من مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي حيث حلّ وصيفاً للبطل.

وذكر الاتحاد الأوروبي للعبة اليوم الجمعة أنّ العملاق الايطالي حصل على 110.4 مليون يورو (130.3 مليون دولار) قيمة جوائز مالية وإيرادات.  

وتفوّق ليستر سيتي في الجوائز المالية على ريال مدريد البطل بعدما بلغ دور الثمانية حيث حصل على 81.6 مليون يورو نظراً لأن بطل الدوري الإنكليزي في موسم 2015-2016 يملك حصة أكبر من حقوق البث التلفزيوني.  

وحصل ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان الذي فاز باللقب للمرة الثانية على التوالي على نحو 81 مليون يورو.

وجمع مانشستر سيتي 50.2 مليون يورو بينما حصل توتنهام على 43.2 مليون يورو رغم خروج الفريق القادم من شمال لندن من دور المجموعات.  

وحصل كل فريق شارك في دور المجموعات بدوري الابطال على 12.7 مليون يورو على الأقل بينما تم توزيع ايرادات البث طبقاً لحصة كلّ بلد في سوق النقل التلفزيوني.  

وحصل مانشستر يونايتد بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي على 44.5 مليون يورو بينما نال أياكس أمستردام 16.1 مليون يورو بسبب ضعف حصة الأندية الهولندية في حقوق البث التلفزيوني.

ريال مدريد يوفنتوس ليستر سيتي
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