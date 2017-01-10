هوميلز: "بايرن لا يملك ميزة عن آرسنال"

ويستضيف بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني "بوندسليغا"، الذي خاض آخر مبارياته الرسمية قبل عطلة أعياد الميلاد، آرسنال في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في 15 شباط/فبراير المقبل.

وخلال العطلة، التي حظي بها بايرن ميونيخ، انشغلت الأندية الإنكليزية بجدول مبارياتها المزدحم، إلا أن هوميلز يرى أن هذا الأمر لن يكون مؤثراً في لقاء الفريقين على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.

وقال هوميلز: "أعتقد أن هذا لن يؤثر على كلا الفريقين في هذه الفترة المبكرة من الموسم، سنصل نحن وآرسنال إلى الإيقاع المطلوب، وحتى ذلك التاريخ سنخوض ثلاث مباريات رسمية، ولهذا لا أعتقد أن العطلة ستكون عاملاً مؤثراً بالنسبة لهم".

وتعرض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ لضغط كبير في بداية الموسم الحالي، ولكن فريقه عاد وحقق ستة انتصارات متتالية، اختتم بها العام الماضي.

ومن جانبه، قال مدافع بايرن ميونيخ، النمساوي دافيد ألابا، إن فريقه احتاج إلى التأقلم مع المدرب الإيطالي، الذي تقلد منصبه في تموز/يوليو الماضي.

وأضاف ألابا: "ربما احتجنا إلى تفهم وتطبيق فلسفة مدربنا الجديد ولكننا أظهرنا في نهاية النصف الأول من الموسم أننا على الطريق الصحيح، نرغب في أن نعمل بجد وأن نستمر في التدرب داخل المعسكر ثم نقدم أفضل ما لدينا في كرة القدم".