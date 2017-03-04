هل يحقق البارسا المعجزة



قليلون هم من يعتقدون أن برشلونة قادر على العودة في مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وهم قسمان إما مشجعون علمهم ميسي أن وجوده يعني تحقيق المعجزات في أي زمان على أي ميدان. أو محايدون مؤمنون بأن كرة القدم طالما تدور فإنه من الممكن أن تحدث فيها كل الأمور.

ولا تكمن صعوبة الأمر في أن الفريق الكتالوني يحتاج لتسجيل أربعة أهداف كاملة لأن ذلك حدث كثيراً من قبل. وإذا كان الـ MSN في يومهم فإن ذلك سيكون ممكناً جداً.

ولكن المشكلة أن مفتاح التأهل هو عدم تلقى ولو هدف واحد سيجعل المهمة مستحيلة. أي أن المفتاح ليس بيد اللاعبين السوبر وحدهم مع أهمية تألقهم لتنفيذ مهمة الأربع أهداف الصعبة لكنه في يد المنظومة الدفاعية للبارسا والتي تتكون معظم عناصرها من لاعبين عاديين بل أقل من العاديين غير ثابتي المستوى.

فجماهير البارسا لا تأمن أبداً أخطاء الحارس الألماني تير شتيجن الذي مهما تألق في مباراة يفأجئ الجميع بأخطاء ساذجة تعقد من وضع الفريق كما حدث في مباريات كثيرة.

وفي خط الدفاع يبدو الوضع معقداً فأيا ما كان الذي سيلعب من بين الثنائي ماسكيرانو او أومتيتي بجوار بيكيه فإن الثلاثة سيواجهون مشاكل حقيقية أمام سرعة هجوم البي إس جي. وعلى الأطراف فإن تفوق دي ماريا و دركسلر في مواجهة سيرجي روبرتو وألبا يبدو واضحاً سواءً من ناحية السرعة أو اللياقة البدنية ومباراة الذهاب شاهدة على ذلك.

أما في خط الوسط فالوضع يبدو أكثر تعقيداً بكثير وسيكون المتفوق فيه هو صاحب الكلمة العليا في اللقاء. ويعلم القاصي والداني أنه مهما كانت الأسماء التي ستشارك فإن المردود الدفاعي لهذا الخط كارثياً وهو المسؤول الأول عن ما لا يقل عن 75 % من الأهداف التي سكنت شباك برشلونة هذا الموسم.

فما بالك والوضع سيكون أكثر تعقيداً. فالجميع سيكون مطالباً بأدوار مزدوجة هجومية لصناعة اللعب مع الـMSN ودفاعية لحماية قلبي الدفاع والتغطية على الأطراف خلف الظهيرين الذين سيكون لديهم ولا شك أدوار هجومية أكبر.

كما يجب أيضاً أن يتفوق المدرب لويس إنريكي على إيمري تكتيكياً ويبتكرحلولا هجومية جديدة لضرب دفاعات باريس سان جيرمان القوية والضغط على مرماه منذ الثانية الأولى من المباراة.

إذن لكي تتحقق المعجزة لابد أن يكون يوماً إستثنائياُ للجميع والأصعب أنه يجب أن يكون البي إس جي ليس في يومه أيضاً.

فعلا تبقى المعجزات صعبة ولكنها تحدث أحياناً.

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