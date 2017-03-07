هكذا تُقدم البيتزا في نابولي يوم مواجهة ريال مدريد

شغف جماهير نابولي بفريقهم دفعهم للتفاؤل بنتيجة المباراة على طريقتهم الخاصة، فالمطاعم الإيطالية الشهيرة كتبت النتيجة التي ستمكّن الفريق من تجاوز خسارة الذهاب والتأهل إلى ربع النهائي.

أما البعض الآخر فاحتفى بنجم النادي الملكي كريستيانو رونالدو بكتابة شعاره الشهير على البيتزا.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة واعدة بين الفريق الإيطالي الصعب على ميدانه ووسط جماهيره وحامل اللقب المدجّج بالنجوم وصاحب الأسبقية المريحة 3-1 في الذهاب.