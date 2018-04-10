هاينكس يؤكد عودة نوير القريبة

ويبدو هاينكس واثقاً من عودة نوير إلى قائمة بايرن ميونيخ مما يعزز إمكانية مشاركته مع منتخب ألمانيا في كأس العالم، بالرغم من غيابه الطويل عن الملاعب.

وقال هاينكس قبل مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية المقررة الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: "الوضع الحالي لمانويل نوير إيجابي للغاية، إصابته تم شفائها بنسبة 100% والآن نعمل على إقحامه في أجواء المباريات خطوة بخطوة، وبعد ذلك سوف نقرر متى سوف يعود للملاعب، أنا أثق أنّ هذا الأمر سوف يحدث في هذا الموسم".

واعترف هاينكس بتألق أورليتش حارس بايرن ميونيخ في فترة غياب نوير معتبراً إياه أحد أفضل حراس الدوري الألماني.

وفاز بايرن ميونيخ 2-1 على إشبيلية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه يأمل تجنب المفاجآت من الفريق الذي أخرج مانشستر يونايتد في أولد ترافورد الدور الفائت.

وفيما يتعلق بلقاء إشبيلية طالب هاينكس لاعبيه بالهجوم محذراً من ضغط إشبيلية.