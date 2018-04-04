هاينكس: علينا أن نتحسن أكثر

وأضطر بايرن لتعويض تأخره بهدف وتجاوز الأخطاء العديدة التي ارتكبها لاعبوه في الشوط الأول للتفوق على أرض المنافس الإسباني بينما يؤكد هاينكس أن أداء أشبيلية يظهر أنه سيشكل تهديداً على فريقه في لقاء العودة الأربعاء المقبل في ميونيخ.



وقال هاينكس "إذا أردنا الفوز بدوري الأبطال فلابد لنا أن نتحسن.. اضطررت لاستخدام بعض الكلمات الواضحة مع لاعبي فريقي خلال الاستراحة بين الشوطين. في الشوط الأول أثبت أشبيلية بوضوح جدارته بالتأهل لدور الثمانية. كشف عن الكثير من الموهبة وظهر بروح معنوية طيبة وبروح قتالية".

وبهذا الفوز عزز هاينكس الذي سيترك الفريق البافاري في نهاية الموسم الحالي مسيرة انتصاراته في دوري الأبطال إلى 12 فوزاً على التوالي بعد فوز بايرن بجميع مبارياته الأربع على أرضه في البطولة هذا الموسم بعد أن دخل مرماه هدف وحيد.

وأكد مدافع بايرن جيروم بواتنغ أن فريقه لا يعتبر نفسه فائزاً في هذه المرحلة قائلاً "لم يتحدد شيء بعد.. نتمنى أن نقدم أداء ومستوى أفضل في لقاء العودة حتى نتأهل (لنصف النهائي)".

وقال المدافع الفرنسي فرانك ريبري أيضاً "علينا ألا نفكر ولو للحظة واحدة أننا صعدنا لنصف النهائي.. أشبيلية يقدم أداء جيداً جداً وكان لابد لنا من تحقيق الفوز في إسبانيا".

وأضاف ريبري "لكننا لم نكن جيدي التنظيم بعد أول 10 دقائق ولم نقدم أداء جماعياً جيداً. مثل هذه الأخطاء غير مقبولة في دوري الأبطال. لابد أن نقدم أداء جيدا للغاية على أرضنا.. إلا أن نتيجة 2-1 تبقى جيدة بالنسبة لنا لكننا لم نتأهل للدور المقبل بعد".

