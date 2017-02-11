هامسيك: لن نغير أسلوب لعبنا ضد ريال مدريد

ويدخل فريق نابولي المباراة وهو يمر بفترة جيدة حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 51 نقطة بفارق نقطة أمام روما صاحب المركز الثاني، والذي يواجه كروتوني، الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري.

وقال هامسيك: "نواجه أحد أفضل الفرق في العالم، وعدد الكؤوس الذي فاز بها يشير إلى هذا".

وأضاف: "ومع ذلك، نتطلع فقط لهذه المباراة التي سوف نخوضها في دوري الأبطال . نريد أن نلعب بنفس طريقة لعبنا وأن نسعد جماهيرنا".

وتحدث أيضاً هامسيك عن الفوز الذي حققه فريقه على جنوى 2-0 الجمعة، حيث قال: "في الشوط الأول سيطرنا تماماً على مجريات اللعب، ولكن جنوى قام بعمل جيد لمنع تحركاتنا الخطيرة. وفي الشوط الثاني، تغير كل شيء، أصبحنا قادرين على الاختراق ونجحنا في انتزاع الفوز".