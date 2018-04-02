ناينغولان جاهز لمواجهة برشلونة

تلقى نادي روما الايطالي أنباء ايجابية قبل يومين من مواجهته برشلونة الاسباني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا، بمنح لاعبيه البلجيكي راديا ناينغولان والإيطالي لورنزو بيليغريني الضوء الأخضر للمشاركة، بينما سيبقى التركي جنكيز أوندر في روما لعدم جاهزيته بعد إصابة.

وكان ناينغولان قد تعرض لاصابة في عضلات الفخذ الأيمن خلال المباراة ضد بولونيا (1-1) السبت في الدوري الايطالي واضطر للخروج في الشوط الأول، بينما تلقى الدولي الايطالي بيليغريني ضربة على ربلة الساق خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة المباريات الودية الدولية.

الا ان مدرب فريق العاصمة الايطالية أوزيبيو دي فرانشسكو أدرج اللاعبين ضمن تشكيلة من 21 لاعبا ستنتقل الى اسبانيا استعدادا للقاء برشلونة الأربعاء، بعدما شاركا في التمارين اليوم الاثنين.

أما أوندر الذي أصيب أيضا في فخذه الأيسر خلال فترة المباريات الدولية، فقرر الجهاز الطبي لناديه إبقاءه في العاصمة الايطالية بسبب عدم اكتمال لياقته البدنية بعد.