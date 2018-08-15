

وأحرز برشلونة اللقب القاري الأغلى للمرة الخامسة والأخيرة عام 2015، وهو الوحيد الذي تمكّن من كسر هيمنة النادي الملكي على المسابقة منذ العام 2014، إذ توّج ريال أربع مرات في آخر خمسة مواسم.

وقبيل مباراة ودية ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني في كامب نو الأربعاء، قال ميسي متوجها إلى المشجعين "هذه السنة أعتقد أن لدينا تشكيلة جديدة تسمح لنا بأن نحلم. اللاعبون الجدد سيساعدوننا لنكون أفضل من قبل".

أضاف اللاعب الذي سيحمل هذه السنة شارة قيادة الفريق "الموسم الماضي كان جيدا جدا لأننا أحرزنا لقب الكأس (المحلية) والليغا، إلا أن دوري الأبطال لا يزال حسرة في قلبنا لاسيما بسبب الطريقة التي خرجنا بها".

وأقصي النادي الكاتالوني من الدور ربع النهائي في الموسم الماضي على يد روما الإيطالي الذي تفوّق بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه (فاز برشلونة 4-1 ذهابا في إسبانيا، وفاز روما 3-صفر إيابا على ملعبه).

وأضاف ميسي (31 عاما) "نعد أننا سنقوم هذا الموسم بكل ما يمكن لكي تعود هذه الكأس الجميلة (...) إلى كامب نو مجددا".

وسيحمل ميسي شارة قيادة الفريق هذا الموسم، خلفا للقائد السابق أندريس إنييستا الذي وضع بنهاية الموسم الماضي حدا لمسيرة امتدت 22 عاما مع النادي الكاتالوني، وانتقل إلى نادي فيسل كوبي الياباني.

وقال ميسي "سنفتقد هذه السنة بشكل كبير العظيم إنييستا (...) فخر كبير أن أكون قائد الفريق وأعرف ما يعنيه هذا الأمر في هذا النادي. أنا محظوظ لأنني سأتبع لاعبين كبار مثل (كارليس) بويول، تشافي وأندريس".

ويستعد برشلونة للدفاع عن لقبه مع انطلاق موسم 2018-2019 في نهاية الأسبوع الحالي. وهو يخوض مباراته الأولى الأحد أمام ضيفه ألافيس.

وتوّج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسبانية بفوزه الأحد على إشبيلية 2-1.

