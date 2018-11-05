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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد مشاهدة التغطية المباشرة لمباراة برشلونة وانتر ميلان

مباراة برشلونة وانتر ميلان ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في تغطية مباشرة وحصرية عبر beIN SPORTS.

AFP

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ستكون مباراة انتر ميلان وبرشلونة ضمن مباريات المجموعة الثانية من الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم منقولة حصرياً وبتغطية مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

قمة المجموعة الثانية سيحتضنها استاد جيوزيبي ميازا حيث يبحث انتر ميلان عن الفوز على المتصدر برشلونة 9 نقاط علماً أنّ في جعبة الفريق الإيطالي 6 نقاط..

ويحتل توتنهام المركز الثالث بنقطة وهو نفس رصيد ايندهوفن الرابع والأخير، وهما سيتواجهان في الليلة ذاتها في ويمبلي.

موعد مباراة برشلونة وانتر ميلان سيكون يوم الثلاثاء السادس من نوفمبر في تمام الساعة الحادية عشرة مساء عبر قناة HD1.

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