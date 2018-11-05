موعد مباراة نابولي وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة ومعلومات البث المباشر

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كيفية مشاهدة مباراة نابولي وباريس سان جيرمان

نابولي وباريس سان جيرمان يتواجهان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على أرض ملعب "سان باولو" ضمن منافسات المجموعة الثالثة لحسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات. المباراة تنقل لكم مباشرة وحصرياً مساء الثلاثاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة نابولي وباريس سان جيرمان

مباراة نابولي وباريس سان جيرمان تبث على قناة beIN SPORTS HD2 مباشرة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

قمة المجموعة الثالثة في الجنوب الإيطالي سيبحث فيها الفريقان كيفية حصد النقاط الكاملة لتأمين خطوة جديدة نحو التأهل إلى ثمن النهائي لا سيما أنّ وضع المجموعة يشير إلى تعقيد كبير وإثارة قصوى محتمل أن تصل إلى أوجها مع اقتراب نهاية دور المجموعات، مع العلم أنّ ليفربول يتصدر المجموعة بـ 6 نقاط يليه نابولي بـ 5 نقاط ثم باريس سان جيرمان ثالثاً بـ 4 نقاط وأخيراً النجم الأحمر الصربي بنقطة يتيمة.