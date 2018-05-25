موعد مباراة ريال مدريد وليفربول والبث المباشر



مباراة ليفربول وريال مدريد يوم السبت ستكون كما اعتدتم منقولة في بث حيّ عبر قنواتنا وعبر الانترنت CONNECT مع مواكبة استثنائية للحدث الأكثر أهمية هذا الموسم قبل حلول موعد كأس العالم روسيا 2018.

ستكون المباراة منقولة في بث مباشر عبر قنوات HD1 و HD3 و HD4 و HD11 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرّمة.

ويسبق المباراة استوديو تحليلي خاص وكذلك تواكب قنواتنا الحدث مع وثائقيات وبرامج خاصة بدءاً من الساعة 14:30 يوم السبت 26 مايو.

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