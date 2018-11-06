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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد ومعلومات البث المباشر

مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن التشيكي يوم الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، تتابعونها في بث مباشر وحصري على قنوات beIN SPORTS.

Reuters

اضغط لمتابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن

 

 

 

مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن التشيكي مباشر على قناة beIN SPORTS HD3 بتعليق الزميل علي محمد علي.

كما يمكنكم مشاهدة البث لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن على الانترنت عبر beIN CONNECT.

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن سيكون يوم الأربعاء 7 نوفمبر في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن يطمح من خلالها النادي الملكي إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بقيادة مدربه المؤقت سانتياغو سولاري بعد الأول في الكأس أمام مليلية برباعية والثاني على بلد الوليد بثنائية نظيفة لحساب الدوري الإسباني.

ويبحث ريال مدريد عن النقاط الثلاث التي تقرّبه من الدور ثمن النهائي وتجنّبه حسابات المجموعة السابعة التي تضم روما الإيطالي وسسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

 

ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري الأبطال
روما 6 نقاط
ريال مدريد 6 نقاط
سسكا موسكو 4 نقاط
فيكتوريا بلزن 1 نقطة

 

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