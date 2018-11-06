موعد مباراة ريال مدريد ومعلومات البث المباشر

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مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن التشيكي مباشر على قناة beIN SPORTS HD3 بتعليق الزميل علي محمد علي.

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موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن سيكون يوم الأربعاء 7 نوفمبر في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن يطمح من خلالها النادي الملكي إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بقيادة مدربه المؤقت سانتياغو سولاري بعد الأول في الكأس أمام مليلية برباعية والثاني على بلد الوليد بثنائية نظيفة لحساب الدوري الإسباني.

ويبحث ريال مدريد عن النقاط الثلاث التي تقرّبه من الدور ثمن النهائي وتجنّبه حسابات المجموعة السابعة التي تضم روما الإيطالي وسسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.