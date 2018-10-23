موعد مباراة برشلونة وإنتر والقنوات الناقلة

- مباراة برشلونة وإنتر ميلان مباشر
- البث المباشر لمباراة برشلونة وانتر ميلان
- مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان على الانترنت بجودة عالية
مباراة برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي في المرحلة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا تشاهدونها مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.
موعد مباراة برشلونة وانتر
مباراة برشلونة وإنتر ميلان تشاهدونها مباشرة على beIN SPORTS في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان
البث المباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميلان تتابعونه على beIN SPORTS HD1، كما يمكنكم مشاهدة المباراة على الانترنت وبجودة عالية على beIN CONNECT.
آخر أخبار برشلونة
تأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية في الدوري، كما سيفتقد برشلونة جهود مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي الذي مازال يعاني من الإصابة بجانب المدافع الدولي البلجيكي توماس فيرمايلن.
أما لدى إنتر فقد أكد المدرب لوتشيانو سباليتي غياب البلجيكي راديا ناينغولان عن المباراة، لكنه لم يجزم بغياب الكرواتي إيفان بيريسيتش ومواطنه مارسيلو بروزوفيتش.
الأرقام ترجّح كفّة برشلونة
- فاز برشلونة 3 مرات في 6 مباريات لعبها أمام الإنتر في دوري الأبطال (تعادل 2 خسر 1).
- فاز برشلونة 4 مرات في 5 مباريات لعبها على أرضه أمام الإنتر في جميع المنافسات (خسر 1).
- لم يخسر برشلونة في آخر 13 مباراة لعبها على أرضه أمام فرق إيطالية في دوري الأبطال (فاز 10 تعادل 3).
- فاز برشلونة 25 مرة في آخر 27 مباراة لعبها على أرضه في دوري الأبطال (تعادل 2).
- يطمح الإنتر إلى الفوز في أول 3 جولات من موسم في دوري الأبطال للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد 2004/2005.
- سجل ليونيل ميسي 65 هدفاً في 65 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال مع برشلونة.
- سجل نجم برشلونة ليونيل ميسي 10 أهداف في آخر 7 مباريات لعبها على أرضه أمام فرق إيطالية في دوري الأبطال.
- جميع انتصارات الإنتر التسعة الماضية في دوري الأبطال حققها بفارق هدف واحد فقط.
- سجل ليونيل ميسي 5 أهداف لبرشلونة هذا الموسم في دوري الأبطال، أكثر من 27 فريقاً آخر هذا الموسم، متضمناً الإنتر نفسه (4).
- فاز الإنتر في آخر مباراتين لعبهما في دوري الأبطال رغم تلقيه هدف المباراة الأول في المباراتين - هناك فريقان فقط حقق سلسلة أطول من هذا النوع وهما مان يونايتد (3 في 2012) وريال مدريد (4 في 2017).