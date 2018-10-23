موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابولي ومشاهدة البث المباشر الحصري عبر beIN SPORTS

يشهد بارك دي برنس قمة ملتهبة بين متصدر المجموعة الثالثة نابولي ومضيفه باريس سان جيرمان حيث يبحث كل طرف عن الفوز الثاني.

مباراة باريس سان جيرمان ونابولي ستكون متاحة فقط عبر قنوات beIN SPORTS وعبر خدمة CONNECT لمشاهدة البث المباشر للمباراة على الانترنت.

يتصدر نابولي المجموعة برصيد أربع نقاط امام ليفربول الثاني برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد سان جيرمان الثالث فيما يملك النجم الأحمر نقطة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابولي سيكون يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة HD2.

ويسبق اللقاء بساعة استوديو تحليلي خاص يضيء على كافة جوانب اللقاء وخلفيات المباراة واخر استعدادات نابولي وباريس سان جيرمان.

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