موعد قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2017 - 2018 (الدور نصف النهائي)

إعداد - مازن الريس

أيام قليلة على سحب قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2017 -2018 بعد اتضاح أسماء الفرق التي ستصل إلى نصف النهائي بين ريال مدريد وإشبيلية وبرشلونة وليفربول مانشستر سيتي ويوفنتوس وروما وبايرن ميونيخ.



ما هو توقيت موعد قرعة دوري أبطال أوروبا؟

حدّد مسبقاً توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا في دورها نصف النهائي يوم الجمعة المقبل في الثالث عشر من نيسان/ أبريل 2018 الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و12 بتوقيت وسط أوروبا.

وسيقوم بموقعنا بتغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أوروبا.

موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الحدث التوقيت المكان قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 13 - 4 - 2018 الثالثة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة نيون - سويسرا

نظام قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ينص نظام قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على إمكانية لعب أيّ فريق مع فريق آخر، إذ لن يكون مفاجئاً أنّ نشاهد التقاء طرفيين من نفس البلد كأن يواجه برشلونة غريمه ريال مدريد (في حال تأهلهما)، وقد التغت منذ ربع النهائي القوانين التي منعت التقاء فريقين من ذات البلد أو أصحاب الصدارة مع بعضهما البعض وحتى أصحاب المركز الثاني إضافة إلى المتصدر ووصيفه من ذات المجموعة والتي كانت متبعة في ثمن النهائي.

وتلعب مباريات الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من نيسان/أبريل والعودة في الأول والثاني من أيار/مايو.

وقد تشهد قرعة دوري أبطال أوروبا مواجهات نارية في حال عدم حصول مفاجآت في إياب ربع نهائي المسابقة.



ما هي نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يوفنتوس 0 - 3 ريال مدريد

ليفربول 3 - 0 مانشستر سيتي

إشبيلية 1 - 2 بايرن ميونيخ

برشلونة 4 - 1 روما

ما هي الفرق المرشحة إلى نصف النهائي والقرعة المتوقعة؟

تبدو أندية ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وبايرن ميونيخ مرشحة فوق العادة للدخول رسمياً في قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وستشهد القرعة وقتها مواجهات منتظرة مهما كانت أسماء الفرق المتبارية.

وفي حال التقاء ريال مدريد ببرشلونة فإنّ المواجهة لا تحتاج للكثير من الشرح نظراً لقوة الكلاسيكو أما مباراة ليفربول وبايرن فستكون واعدة جداً نظراً لقلة المباريات بين الفريقين، وعودة كلوب للقاء يوب هاينكس.

احتمال القرعة الثاني قد يسفر عن التقاء ريال مدريد وبايرن ميونيخ وهنا سنعود بالتاريخ إلى قرابة السنة فقط عندما أخرج الملكي البافاري من ربع نهائي النسخة الفائتة، وسيتصدر لقاء صلاح وميسي العناوين من صدام برشلونة وليفربول.

الاحتمال الثالث لقرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ينص على امكانية التقاء ريال مدريد مع ليفربول ليحاول الفريق الإنكليزي الرد على الفريق الذي أخرجه من دور المجموعات 2014- 2015، أما مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة فهي ثأرية بالنسبة للأول الذي خرج من نصف نهائي الأبطال على يد ميسي في 2015 أيضاً.

متى وأين سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2018؟

سيجري نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في السادس والعشرين من أيار/مايو المقبل في العاصمة الأوكرانية كييف.