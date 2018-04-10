مباراة بايرن ميونخ واشبيليه مباشر

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مباراة بايرن ميونيخ واشبيلية مباشر بتعليق الزميل عصام الشوالي.

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بايرن مرشح قوي لبلوغ نصف النهائي

وفي مواجهة الأربعاء الثانية على ملعب "أليانز آرينا"، سيقطع بايرن ميونيخ، حامل اللقب 5 مرات، بسرعة احتفالات تتويجه باللقب الـ28 والسادس توالياً في الدوري المحلي السبت، للتحضير لمواجهة اشبيلية حيث يبدو مرشحاً قوياً لبلوغ نصف النهائي.

ونجح لاعبو المدرب المخضرم يوب هاينكس الذي حل بدلاً من الايطالي كارلو أنشيلوتي في تشرين الأول/أكتوبر وسيترك منصبه في نهاية الموسم، بالعودة من اشبيلية فائزين 2-1، بعد تأخرهم بهدف بابلو سارابيا.

وأراح هاينكس عناصر عدة من تشكيلته الأساسية على رأسهم هداف الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزميله في خط المقدمة توماس مولر بالإضافة إلى المدافع ماتس هوملز.

وقال هاينكس الطامح لقيادة بايرن إلى نصف النهائي للمرة السادسة في آخر سبع سنوات "سنجد الفرصة للاحتفال في وقت لاحق ونقوم بذلك بقوة".

ويهدف بايرن ميونيخ، صاحب 55 هدفاً في 16 مباراة في 2018، إلى تكرار الثلاثية النادرة التي حققها الفريق بإشراف هاينكس (72 عاماً) بالذات عام 2013 من خلال الفوز بالكأس المحلية والتتويج بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم، علماً بأنه بلغ نصف النهائي في المسابقة الأولى حيث يلتقي باير ليفركوزن في 17 الحالي.

وفي 48 مواجهة تقدم فيها المضيف 4-1 ذهاباً، نجح الخاسر 8 مرات فقط في قلب تأخره اياباً.

ويرحب اشبيلية، سابع الدوري المحلي والذي لم يفز في آخر 4 مباريات، بلاعب وسطه الأرجنتيني إيفر بانيغا بعد انتهاء فترة إيقافه، بينما يعاني بايرن من غياب لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال المصاب في الركبة.

ويتعين على المدرب الايطالي فينتشنزو مونتيلا تسجيل هدفين على الأقل في معقل بايرن للإبقاء على آمال التأهل. إلا أن اشبيلية المتوج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) خمس مرات، سقط سقوطاً كبيراً أمام سلتا فيغو صفر-4 في نهاية الاسبوع، ما دفع مونتيلا إلى القول "نحن غاضبون، لم نرد ونحن بحاجة إلى حلول".