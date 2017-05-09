موراي يبلغ ثمن نهائي مدريد

واحتاج موراي إلى ساعة ونصف، وكسر ارساله منافسه مرة واحدة في كل مجموعة وكان ذلك كافياً لكي يخرج فائزاً في مستهل مسعاه نحو إحراز لقب هذه الدورة للمرة الثالثة بعد عامي 2008 و2015.

ويلتقي موراي في الدور المقبل الخميس مع الكرواتي بورنا كوريتش الفائز على الألماني ميشا زفيريف 6-3 و7-6 (7-5)، أو الفرنسي بيار-هوغ هيربير الصاعد من التصفيات والفائز على مواطنه لوكاس بوي الثالث عشر في البطولة 7-6 (7-5) و6-7 (4-7) و6-3.

وفي الدور الثاني أيضاً، فاز البلجيكي دافيد غوفين المصنف تاسعاً في البطولة على الألماني فلوريان ماير 7-6 (7-3) و6-صفر، والنمساوي دومينيك تييم المصنف ثامناً في البطولة على الأميركي جاريد دونالدسون 6-3 و6-4.

وفي الدور الأول، أخرج الفرنسي بينوا بير المصنف 52 عالمياً الإسباني بابلو كارينو بوستا المصنف 18، بفوزه عليه 6-3 و6-4.

ويلتقي بير في الدور الثاني صديقه السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف ثالثاً وبطل دورة رولان غاروس الفرنسية 2015. ويتقدم فافرينكا منافسه بسبعة انتصارات في تسع مباريات بينهما، آخرها في دورة روما الإيطالية للماسترز 2016.

وفي الدور الأول أيضاً، فاز الكرواتي إيفو كارلوفيتش على الإسباني روبرتو باوتيستا 7-6 (7-4) و6-7 (9-11) و7-6 (9-7)، والأميركي راين هاريسون على الأسترالي برنارد توميتش 7-5 و4-6 و6-2، والأرجنتيني دييغو شفارتسمان على الإسباني ألبرت راموس 6-1 و6-3، والإسباني نيكولاس ألماغرو على مواطنه تومي روبريدو 6-3 و3-6 و6-1.

ويلتقي ألماغرو في الدور الثاني الأربعاء الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني وحامل اللقب.