من يقف وراء الاعتداء على حافلة دورتموند وماهي دوافعه ؟

وقالت النيابة في بيان إن "النيابة الفدرالية أمرت وحدة النخبة في الشرطة اليوم 21 نيسان/أبريل بإيقاف مواطن ألماني روسي عمره 28 عاما ويدعى سيرغي دبليو".

وأوضحت أن المشتبه به الذي كان يراهن على انخفاض سعر أسهم نادي دورتموند كان يسعى إلى الربح.

واستهدفت حافلة تقل فريق دورتموند لكرة القدم في ألمانيا في 11 نيسان/أبريل بثلاثة تفجيرات قبل مباراة لدوري أبطال أوروبا، وهو ما أدى إلى إصابة لاعب وشرطي.

ويبدو أن المتفجرات التي كان فيها قطع من المعدن خبئت داخل سياج نباتي وتم تفجيرها عند مرور الحافلة.

وأدى ذلك إلى تأجيل المباراة ليوم واحد.

ونشرت ثلاثة إعلانات متعلقة بالتفجيرات، أحدها على ارتباط بمتطرفين، إلا أن السلطات شككت في صحتها ورأى خبراء أن الهدف منها تضليل المحققين.