ملحمة فرنسية رسمها اللاعبون والجماهير

الكتيبة الباريسية استجابت للنداء وألحقت ببطل إسبانيا هزيمة مذلة قوامها أربعة اهداف نظيفة.

وكان أنصار سان جيرمان "الألتراس" حذروا عشية المباراة عبر حساب تويتر الخاص بهم بأنه يتعين عليهم "أن يكونوا على الموعد لمؤازرة فريقهم بلا انقطاع طوال الدقائق التسعين".

ورفع الأنصار الشعار التالي "45 ألف جندي في مدرجات الملعب لمؤازرة 11 لاعباً على أرضية الملعب نحو الفوز كما يفعل الجيش في ساحة الحرب".

وأضافت يافطة أخرى "معا، لا أحد يستطيع هزيمتنا"، وأخرى في مكان آخر "التاريخ سيكتب في بارك دي برانس".

ورد لاعبو باريس سان جيرمان على أرضية الملعب من خلال أداء قتالي ورجولي طوال الدقائق التسعين وحققوا نتيجة لافتة قطعوا من خلالها أكثر من نصف الطريق نحو الدور ربع النهائي.