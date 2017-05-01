مع زيدان ريال مدريد لا يعرف الاستسلام

بالتأكيد عرف ريال مدريد الكثير من لحظات الضعف والانكسار مع مدربه زين الدين زيدان ولكنه مراراً وتكراراً كان يجسّد مقولة "الضربة التي لا تكسرك تقوّيك".

ولعل مفاتيح التهديف المتنوعة لدى المدرب الفرنسي والتي لا تقتصر فقط على المهاجمين، هي ما تجعل جماهير الملكي مطمئنة إلى حد بعيد فيما لو تأخر فريقهم من أقدام غريزمان أو أي لاعب آخر في أتلتيكو مدريد عندما يلتقي الجاران في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

شخصية زيدان الشجاعة وغير الانهزامية انعكست إلى حد كبير على لاعبيه، فريال مدريد هذا الموسم حقق رقماً قياسياً حين حقق 15 نقطة من خلال تسجيله الأهداف الحاسمة في الدقائق العشر الأخيرة.

وعاد ريال بعد تأخره للفوز بخمس مباريات في الدوري هي:

- سبورتينغ خيخون (3-2) علماً أنه تأخر مرتين في هذه المباراة.

-مع ريال بيتيس تأخر 1-0 ثم 2-1.

- وفي المباراة الشهيرة مع فياريال فاز ريال مدريد 2-3 بعد التأخر 2-0.

- مع ديبورتيفو لاكورونيا ذهاباً تأخر الملكي 2-1 ثم فاز 3-2.

- ومع ديبورتيفو ألافيس تأخر بهدف وحيد ثم حقق انتصاراً عريضاً بنتيجة 4-1.

علماً أن ريال مدريد حتى في بعض المباريات التي تعادل فيها كان يعود بقوة مثل مباراة برشلونة بالكلاسيكو ذهاباً 1-1، و لاس بالماس تأخر 3-1 ثم تعادل 3-3.