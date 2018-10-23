مشاهدة مباراة ليفربول وصلاح مع النجم الأحمر في دوري ابطال اوروبا عبر البث المباشر الحصري على beIN SPORTS

موعد مباراة ليفربول والنجم الاحمر

مباراة ليفربول والنجم الاحمر تشاهدونها مباشرة على beIN SPORTS في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الاحمر

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ستكون مباراة ليفربول والنجم الاحمر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا متاحة في بث مباشر عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

ليفربول والنجم الاحمر .. التقديم الفني للمباراة

ضمن مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا يشهد معقل "أنفيلد" مواجهة في المتناول بلغة الورق بين وصيف النسخة الماضية وضيفه الصربي.

يتصدر المجموعة الثالثة حالياً نابولي الإيطالي برصيد 4 نقاط في حين يحتل ليفربول الوصافة برصيد 3 نقاط متقدماً بأسبقية المواجهات المباشرة عن باريس سان جيرمان صاحب الرصيد ذاته، في حين يتذيل النجم الأحمر المجموعة بنقطة يتيمة.

من جهته، وبعد تحقيقه لتعادل محفّز في الجولة الافتتاحية أمام ضيفه نابولي الإيطالي عاد الفريق الصربي ليتكبّد زلزالاً رهيباً في معقل "بارك دي براني"، حيث انهار أمام النادي الباريسي بنتيجة (6-1) في الجولة الثانية.

ويدخل الـ"ريدز" لقاء الأبطال أمام ضيفه الصربي في حاجة ماسة لتحقيق فوز مبهر لاستعادة الثقة كونه عجز عن تحقيق الانتصار في 4 مباريات متتالية قبل أن يتمكن أخيراً من تسجيل فوز شاق السبت على حساب مضيفه هدرسفيلد بهدف نجمه المصري محمد صلاح، أبقاه في ركب صدارة الـ"بريميرليغ" رفقة مانشستر سيتي المتفوق بفارق الأهداف.

احصاءات مباراة ليفربول والنجم الاحمر