مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واشبيليه بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS

تنطلق منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء حيث نشهد مباراة بايرن ميونخ واشبيليه في قمة ألمانية-إسبانية واعدة.

• مباراة بايرن ميونخ واشبيليه متاحة في بث مباشر بدءا من الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرّمة عبر قناتي HD 12 وHD 2، ويسبق اللقاء بساعة استوديو تحليلي خاص.

• كما بإمكانكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

تقديم مباراة بايرن ميونخ واشبيليه

إذا يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا في استاد رامون سانشيز بيزخوان لملاقاة اشبيليه الذي حقق مفاجأة كبيرة بإقصائه مانشستر يونايتد الانكليزي، بفضل ثنائية مهاجمه الفرنسي من أصول تونسية وسام بن يدر، وبلوغه ربع النهائي للمرة الأولى منذ 1958.

واستعاد بايرن قوته وعافيته مع مدربه الجديد القديم يوب هاينكس الذي يحلم بتكرار انجاز 2013 حين قاده الى الثلاثية. ويتصدر الفريق البافاري الدوري المحلي بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه شالكه قبل 6 مراحل من نهاية الدوري، وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية حيث سيواجه باير ليفركوزن في 17 نيسان/ابريل.

وهي المرة الأولى أوروبيا التي سيتواجه فيها بايرن ميونيخ مع اشبيليه.

واوضح هاينكس أنه لم تكن هناك احتفالات للاعبيه عندما أسفرت القرعة عن مواجهة اشبيلية، وقال "لم يكن الفريق سعيدا (بالقرعة). كان رد فعلهم هادئا جدا".

وأضاف "بالطبع، ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي تلعب بشكل جيد للغاية، ليفربول يلعب بشكل جيد، ولكن كان لدينا خمسة فرق إنكليزية في ثمن النهائي ونحن نتحدث عن أفضل دوري في العالم - ثلاثة منها خرجت خالية الوفاض. وبالتالي يجب أن نأخذ ذلك بجدية".

وتابع هاينكس الذي أصبح أول مدرب يحقق 11 فوزا متتاليا في المسابقة "اشبيلية خصم صعب. محللي الفيديو سيحددون نقاط القوة وضعف الخصم وسأشاهد ثلاث أو أربع مباريات له بالفيديو"، مشيرا الى انه "إذا شاهدتهم يلعبون ضد مانشستر يونايتد، حتى بعد تقدمهم 1-0، لاحظوا أن يونايتد يحتاج إلى هدفين فقدموا كرة قدم جيدة. لا يمكننا فعلا أن نحتفل بالتأهل من الان".

في المقابل، يدخل اشبيلية المباراة بمعنويات عالية بعد التعادل الثمين الذي حققه امام ضيفه برشلونة (2-2) في الدوري، علما بانه تقدم بثنائية نظيفة حتى الدقيقتين الاخيرتين. وقال مدربه الايطالي فينتنشزو مونتيلا الذي تسلم المنصب قبل 3 أشهر: "الثلاثاء يجب ان نحاول الحصول على اكبر عدد من الكرات من أجل الركض لمسافات أقل".

وتقام مباراتا الاياب الاربعاء المقبل.