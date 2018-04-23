مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وروما حصرياً عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول وروما فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وتأتي أهمية مباراة ليفربول وروما نظراً لقتال رفاق صلاح على وضع قدم في نهائي دوري أبطال أوروبا وتجنب مفاجأة من روما كالتي فعلها أمام برشلونة في إياب الدور الفائت.

وفرضت مباراة ليفربول وروما نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها ليفربول وروما إضافة لأداء صلاح المبهر.

مباراة ليفربول وروما – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وروما مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ليفربول وروما يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة ليفربول وروما على HD1 بصوت الزميلين علي محمد علي ورؤوف خليف في التاسعة و45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وكذلك على 4k بتعليق الزميل جواد بده.



وستبث مباراة ليفربول وروما تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وروما أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.



تقديم مباراة ليفربول وروما

يعود ليفربول الإنكليزي وروما الإيطالي بالزمن إلى عام 1984، وذلك عندما يتواجهان الثلاثاء على ملعب "أنفيلد".

وإذا كان تواجد ليفربول في نصف النهائي أمراً "عادياً" بالنسبة لفريق متوج باللقب خمس مرات (آخرها عام 2005)، رغم أنه تحقق للمرة الأولى منذ 2008 بإنجاز ملفت بعد الفوز ذهاباً واياباً على مواطنه مانشستر سيتي المتوج بطلا للدوري الممتاز، فإن تأهل روما إلى دور الأربعة كان مدوياً.

لقد خالف نادي العاصمة الإيطالية التوقعات بعدما قلب الطاولة على العملاق الإسباني برشلونة الذي اعتقد أنّه ضمن تأهله بفوزه ذهاباً على أرضه 4-1، إلا أن رجال المدرب دي فرانشيسكو حققوا الإنجاز إيابا بفوزهم 3-صفر على ليونيل ميسي ورفاقه.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها روما إلى دور الأربعة منذ 1984 حين واصل طريقة حتى النهائي الذي أقيم على أرضه، قبل أن يسقط بركلات الترجيح على يد ليفربول بالذات بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



- "أصدقاء الى الأبد" -

وستكون مواجهة دور الأربعة مميزة بالنسبة لهداف ليفربول النجم المصري محمد صلاح لأنه سيلتقي زملاءه الذين تركهم الصيف الماضي من أجل الالتحاق بفريق المدرب الألماني يورغن كلوب.

وكان انتقال صلاح إلى ليفربول موفقاً تماماً، إذ يقدم النجم المصري أداءً ملفتاً للغاية توجه الأحد بنيله جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وأعرب صلاح عن سعادته لحصوله على الجائزة، قائلا في الحفل الذي أقيم مساء الأحد: "إنّه لشرف كبير، عملت بجهد كبير وأنا سعيد للفوز بها".

ويدخل ليفربول الذي يصارع محلياً لضمان نيل الوصافة خلف مانشستر سيتي البطل، إلى مباراته ورجال المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو بمعنويات مهزوزة بعض الشيء بعد أن فرّط السبت بتقدمه على وست بروميتش ألبيون 2-صفر واكتفى في نهاية المطاف بنقطة التعادل 2-2.

ومن جهته، تحضر روما بأفضل طريقة لزيارته إلى "انفيلد" بفوزه الكبير على ضيفه المتواضع سبال 3-صفر السبت في المرحلة 34 من الدوري.