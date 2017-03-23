مدير المسابقات في يويفا يرفض فكرة "السوبر ليغ"

وقال ماركيتي على هامش اجتماع مخصص لكرة القدم في مدينة إستوريل البرتغالية "إذا كانت السوبر ليغ مسابقة تقتصر على أندية النخبة، فهي بالتالي ليست بطولتنا".

ورأى ماركيتي أن مسابقات الاتحاد الأوروبي لا سيما دوري أبطال أوروبا "يجب أن تتغير كي تبقى أكبر مسابقات الأندية في العالم"، مؤكداً أنه "بعد تحليلات عدة، يمكن القول أن الصيغة الحالية لن تتعدل في الفترة بين 2018 و2021".

وطالبت أندية أوروبية كبرى، منها بايرن ميونيخ الألماني ورئيس مجلس إدارته كارل هاينتس رومينيغه، منذ مطلع العقد الماضي، بإقامة بطولة خاصة لأندية النخبة الأوروبية.

وأوضح ماركيتي أن الاتحاد الأوروبي يفضل العمل على "حوار دائم" مع رابطة الأندية الأوروبية بهدف "التوفيق بين القدرة التنافسية وسهولة الوصول إليها بأفضل طريقة".

وأضاف المسؤول القاري "لقد رأينا أن التوزيع الماضي العادل كانت نتائجه واضحة وحققنا تقدماً في توزيع المداخيل. من الآن فصاعداً، الهدف هو منح مدخل مباشر إلى مسابقاتنا لمزيد من الأندية البطلة في بلادها".

من جانبه، اعتبر رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس أن مشروعاً كهذا مقتصراً على أندية النخبة "لن يتحقق على الاطلاق لأن البطولات المحلية كما في إنكلترا وألمانيا قوية ونشيطة جداً".

وأضاف على هامش افتتاح مكتب للدوري الإسباني في سنغافورة "لا يمكن للمشجعين الإسبان أن يقبلوا بترك ريال مدريد البطولات المحلية"، معتبراً أن النادي الملكي يحقق 70% من إيراداته من السوق المحلية.