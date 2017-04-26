مدافع موناكو واثق من قدرة فريقه أمام يوفنتوس

وكانت قرعة الدور نصف النهائي قد أوقعت موناكو في مواجهة يوفنتوس وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في مواجهة جاره أتلتيكو مدريد.

ويستضيف موناكو مباراة الذهاب على ملعبه في الثالث من أيار/مايو المقبل ثم يحل ضيفاً على يوفنتوس في التاسع من الشهر نفسه في مباراة الإياب.

وحذر غليك، قائد فريق تورينو الإيطالي السابق، من خطورة باولو ديبالا وغونزالو هيغواين لاعبي يوفنتوس، معترفاً بأنه لم يسبق له تذوق الانتصار على ملعب يوفنتوس.

وشدد غليك على صعوبة المهمة، قائلاً في تصريحات لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية "لن تكون المهمة سهلة لكننا لا نعاني من ضغوط".

وأضاف "أعتقد أن كل فريق (من المتأهلين للمربع الذهبي بدوري الأبطال) كان يأمل في مواجهة موناكو، ولكن بالنظر إلى المرحلة التي وصل إليها فريقنا، أعتقد أنه قادر على التأهل للنهائي. سنحاول مفاجأة الجميع مجدداً".

وتابع "ديبالا وهيغواين عنصران مهمان للغاية (في صفوف يوفنتوس) وسنحاول السيطرة عليهما".