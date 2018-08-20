محمد صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

إعداد: مازن الريس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الإثنين في موقعه الرسمي على الإنترنت عن القائمة المختصرة التي ستنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لكرة القدم موسم 2017-2018 والتي ضمت كلّ من المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.

وجاء اسم محمد صلاح في القائمة عقب تألقه مع ليفربول الإنكليزي في الموسم الفائت وقيادته للنهائي الذي خسره فريقه أمام ريال مدريد الإسباني 3-1، في مباراة شهدت إصابة صلاح وخروجه في الشوط الأول.

وضمّت القائمة إضافة إلى صلاح، رونالدو المنتقل مؤخراً من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي ولوكا مودريتش متوسط ميدان بطل دوري أبطال أوروبا.



ويعتبر وصول صلاح إلى القائمة المختصرة إنجازاً بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى في ظل وجود نجوم عالميين أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيما ردا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي إلا أنّ خروج برشلونة من ربع النهائي وباريس سان جيرمان من ثمن النهائي بالاقتران مع تألق صلاح منح الفرصة للفرعون المصري.

ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز الموسم الفائت والذي توّج هدافاً له أيضاً كما أصبح أيقونة ليفربول بعد النتائج المتواضعة التي حققها الريدز قبل ضم صلاح من روما.

وسجّل محمد صلاح 10 أهداف مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا خلال 13 مباراة باستثناء الأدوار الإقصائية كما صنع خمسة أهداف.

وسيعلن عن اسم الفائز بالجائزة في 30 أب/أغسطس الجاري.