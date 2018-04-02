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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مباراة يوفنتوس – ريال مدريد: زيدان يقول أنه أصبح رجلاً في تورينو

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AFP

يستعد الفرنسي زين الدين زيدان لزيارة أولى كمدرب لريال مدريد إلى مدينة تورينيو إذ سيقابل فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

 

وسيعود زيدان غداً للمرة الأولى كمدرب إلى المدينة التي شهدت تألقه وحصده لباكورة ألقابه كلاعب بتتويجه بلقبين في الدوري الإيطالي (1997 و1998) والكأس السوبر الإيطالية (1997) والكأس السوبر الأوروبية (1996) والكأس القارية "إنتركونتيننتال" (1996) بالاضافة الى الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم (1998) قبل انتقاله عام 2001 إلى ريال مدريد الذي وصفه بـ "نادي حياته".

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ويقول زيدان الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 1997 أمام بوروسيا دورتموند الألماني و1998 أمام ريال مدريد "أصبحت رجلاً في تورينو، وسأبقى دائماً ممتناً ليوفنتوس"، مضيفاً "قلبي إسباني وريال مدريد هو نادي حياتي".

وأكد زيدان "كنت أتمنى تفادي مواجهة يوفنتوس، لأسباب عدة"، مشيراً إلى أن العودة الى تورينو ومواجهة البيانكونيري "ستكون استثنائية بالتأكيد".

وشاءت الأقدار أن تضع زيدان في مواجهة فريقه السابق في وقت هو في أمس الحاجة إلى مواصلة مشواره القاري، فالنادي الملكي لم يتبق أمامه سوى دوري الأبطال لإنقاذ موسمه، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق 13 نقطة عن غريمه برشلونة وخرج من مسابقة كأس الملك.
 

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