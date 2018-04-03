مباراة ليفربول ومانشستر سيتي: صلاح ودي بروين أُبعدا عن تشيلسي وتألقا في سيتي وليفربول

مشجعو نادي تشيلسي يعضون أصابعم ندماً... أسلوب لعب لاعبَي الخط الوسط المهاجمَين لم يتناسب مع نهج البرتغالي مورينيو، المدرب السابق للنادي اللندني والحالي لمانشستر يونايتد. المصري والبلجيكي خرجا من الباب الضيق لتشيلسي عامي 2014 و2015 توالياً.

الأكيد أن إداريي الفريق "الأزرق" يشعرون بالندم عندما يشاهدون "المنفيين" صلاح ودي بروين يبرزان بشكل لافت في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بينما يبتعد النادي اللندني عن المراكز الأربعة الأولى للدوري، ويواجه احتمال الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدهش المبعدان عن ملعب "ستامفورد بريدج" عالم الكرة المستديرة لدرجة أنهما من المرشحين البارزين للقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي.

ومع 15 تمريرة حاسمة في الدوري، يعتبر دي بروين قائد الأوركسترا والمحرك في تشكيلة باتت آلة حقيقية للفوز مع لعب جميل "مُدوزَن". فريق بات فوق الجميع لدرجة أنه لا يحتاج سوى للفوز بمباراة واحدة لضمان إحراز اللقب، وسيكون أمام فرصة تحقيق ذلك السبت المقبل ضد غريمه يونايتد في "دربي" المدينة الشمالية.



• مباراة ليفربول ومانشستر سيتي متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 بدءاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرمة.

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المدرب الإسباني لسيتي جوسيب غوارديولا يرى ان دي بروين هو "أفضل مثال ويساعدنا لنصبح فريقا أفضل ومؤسسة أفضل"، وهو "لاعب كامل".

سبق لليفربول أن وقع ضحية المستوى الرائع للبلجيكي إبن الـ 26 عاماً. ففي أيلول/ سبتمبر، افتتح مهرجان التسجيل بتمريره كرتين حاسمتين خلال الفوز القاسي على "الحمر" بنتيجة 5-0.

ولا شك أن صلاح ما زال يتذكر هذه الخسارة، فقد أخرجه مدربه الالماني يورغن كلوب خلال استراحة الشوطين، ليدفع ثمن البطاقة الحمراء التي تلقاها في الشوط الأول زميله السنغالي ساديو مانيه.



كانت تلك المباراة بدون أدنى شك الأسوأ لـ "الفرعون" المصري هذا الموسم، لأن هذا اللاعب يُبهر الجميع بعدما سجل 37 هدفاً، منها 29 في الدوري الإنكليزي جعلته يتصدر ترتيب الهدافين، ويبقي ليفربول في صراع مع مانشستر يونايتد على المركز الوصافة لسيتي.



صلاح مع الكبار

المصري القادم إلى ليفربول من روما الايطالي خلال صيف 2017، وض خيبته خلال مباراة الإياب في كانون الثاني/ يناير. اللاعب السريع زار شباك سيتي ومرر كرة حاسمة في المباراة التي فاز بها ليفربول 4-3، وكبد سيتي بنتيجتها خسارته الوحيدة في الدوري الانكليزي هذا الموسم.

بالنسبة إلى مدربه كلوب، فصلاح إبن الـ 25 عاماً، هو بكل بساطة على الطريق ليصبح أفضل لاعب في العالم، وأن يصل إلى مستوى يماثل مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني والمتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وقال كلوب في آذار/مارس "أعتقد أن مو يسير على الدرب".

وبعدما سجل صلاح هدف الفوز على كريستال بالاس (2-1) السبت، قال كلوب "إذا لا يسجل اللاعب سوى عندما تكون كل الظروف مثالية، لا يمكنه أن يحرز 29 هدفاً (...) هذا ما يجعل منه مهاجماً حقيقياً".

المهاجم الويلزي إيان راش الذي يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف مع "الحمر" خلال موسم واحد (47 هدفاً في موسم 1983-1984)، يشاطر كلوب الرأي: وحدهما ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو (المتوج بدوره بخمس كرات ذهبية)، بإمكانهما منافسة المستوى الحالي لصلاح.

ولكن ما هو الفارق بينه وبين أفضل لاعبين في العالم في الأعوام العشرة الماضية؟ يقول راش "عندما سجلت 47 هدفاً فزنا بكأس أوروبا (...) لقد فزنا بثلاثة كؤوس في ذلك الموسم (مع الدوري الإنكليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة)، وهذا ما يجب أن يبدأ فريق ليفربول بفعله الآن".

