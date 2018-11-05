مباراة ليفربول ومضيفه النجم الأحمر ببلغراد تتابعونها مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت بجودة عالية على beIN CONNECT.

مباراة ليفربول القادمة في دوري ابطال اوروبا

البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر

موعد مباراة ليفربول القادمة سيكون يوم الثلاثاء 6 نوفمبر في تمام الساعة 20.55 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول والنجم الأحمر مباشر على قناة beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر مباشر وبدون تقطيع على الانترنت عبر beIN CONNECT.

يطمح ليفربول إلى تحقيق فوز ثالث في المجموعة مقابل خسارة وحيدة للاستمرار في تصدر المجموعة التي تضم أيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي.