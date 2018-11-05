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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مباراة ليفربول والنجم الأحمر... موعد المباراة والبث المباشر

مباراة ليفربول والنجم الأحمر الصربي، الثلاثاء، في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

Reuters

مباراة ليفربول ومضيفه النجم الأحمر ببلغراد تتابعونها مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت بجودة عالية على beIN CONNECT.

 

 

مباراة ليفربول القادمة في دوري ابطال اوروبا

البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر

موعد مباراة ليفربول القادمة سيكون يوم الثلاثاء 6 نوفمبر في تمام الساعة 20.55 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول والنجم الأحمر مباشر على قناة beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر مباشر وبدون تقطيع على الانترنت عبر beIN CONNECT.

يطمح ليفربول إلى تحقيق فوز ثالث في المجموعة مقابل خسارة وحيدة للاستمرار في تصدر المجموعة التي تضم أيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي.

 

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري الابطال
ليفربول  6 نقاط
نابولي  5 نقاط
باريس سان جيرمان  4 نقاط
النجم الأحمر  1 نقطة 

 

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