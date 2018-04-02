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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مباراة برشلونة وروما: بوسكيتس عاد للتدريب

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AFP

عاود لاعب الوسط المدافع في برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، التدريب الاثنين، بعد تعافيه من كسر في إصبع القدم، استعداداً للقاء روما الإيطالي الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي الكاتالوني على موقعه في شبكة الانترنت أن اللاعب الدولي الإسباني تدرب بشكل طبيعي مع زملائه قبل يومين من اللقاء المرتقب مع روما على ملعب كامب نو في برشلونة.

ولم يعرف بعد ما إذا كان بوسكيتش قد تعافى تماماً من الاصابة لأن مشاركته أساسياً ضد روما ستعيد التوازن إلى وسط برشلونة الذي عانى كثيراً السبت أمام إشبيلية وبقي متخلفاً بهدفين نظيفين حتى الدقيقتين الأخيرتين حيث تمكن من إدراك التعادل بفضل نجميه الأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويبدو برشلونة الساعي إلى احراز الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) على غرار 2009 و2015، مرشحاً للفوز على روما ذهاباً قبل مباراة الإياب في 10 نيسان/ابريل على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.
 

سيرجيو بوسكيتس برشلونة روما
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