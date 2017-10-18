مباراة برشلونة واولمبياكوس اليوم بث مباشر ضمن دوري ابطال اوروبا

تقديم المباراة | تتجه أنظار عشاق الكاتالوني لمباراة برشلونة واولمبياكوس اليوم على أنها بوابة العودة للانتصارات بعد عثرة اتلتيكو مدريد المحلية، وعليه ينتظر أن يحشد النقل المباشر من كامب نو ملايين من أنصار بلاوغرانا.

يرتاح برشلونة في صدارة مجموعته بفوزين، لكنه لم يقنع في الظهور الأخير خارج أرضه امام سبورتنغ ولا في النزال الأخير المحلي أمام أتلتيكو رغم الاستخواذ العالي غير المجدي.

يملك برشلونة ٦ نقاط من فوزين على يوفنتوس ٣-١ وسبورتنغ ١-٠، فيما تخلو جعبة اولمبياكوس من النقاط وهو أضعف فرق مجموعته بكل المقاييس، أقله حتى اللحظة.

ورغم نتائجه الممتازة فإن مستوى برشلونة ما زال غير مستقر وموضع تساؤل وحيرة، مع إجماع كبير أن ريال مدريد رغم ترتيبه أفضل منه أداء وتنوعاً في اللاعبين، أمر لا نجده في برشلونة الذي يحسب له أمران فرديان، أداء ميسي المذهل، وارتفاع مستوى حارسه الألماني تير شتيغن.

أخبار ومستجدات برشلونة واولبياكوس

باستثناء عثمان ديمبيلي الموضوع خارج الحسابات أصلاً لطول فترة تعافيه، لا مشاكل في أساسيي برشلونة حيث تتجه الأنظار لثنائي خط المقدمة ميسي صاحب الـ16 هدفاً في 17 ماراة ولويس سواريز البعيد عن ماضيه البرّاق حتى اللحظات.

ولم يسجل لويس سواريز في دوري الأبطال سوى مرة واحدة في آخر عشر مباريات لعبها، ومستواه هذا العام في الدوري ما زال متأرجحاً ولعلّ تألق ليو حماه بعض الشيء.

ويأمل جيرار دولوفو أن يحظى بالثقة مجدداً بعدما أخفق في إثبات ذاته، فيما يعتقد أن يعود أندري غوميش إلى مقاعد البدلاء بعد مشاركته المفاجئة كأساسيّ أمام أتلتيكو.

من جهة الضيف اليوناني سيغيب بن نابوهان لإصابة في منطقة الحوض بينما يعود تاكيس ليمونيس للمشاركة في رحلة إسبانيا.

المواجهات السابقة

لم يسبق للفريقين أن التقيا في أي مسابقة أوروبية، لكن لبرشلونة رصيد من المواجهات مع فرق يونانية أُخرى، والأمر نفسه بالنسبة لأولمبياكوس.

فاز برشلونة ٩ مرات في ١٢ مباراة أمام فرق يوناينة منها ستة انتصارات على أرضه، وخسر مرتين، وسجل على أرضه ٢٦ هدفا مقابل تلقيه ثلاثة أهداف.

في المقابل لم يسبق لأولمبياكوس الفوز في إسبانيا فخسر ١٢ مرات وتعادل مرتين.

أرقام | برشلونة vs أولمبياكوس في دوري الأبطال

حقق الكاتالوني الفوز في 15 مباراة من آخر 18 ظهوراً في دور المجموعات لمسابقة الأبطال.

سجل برشلونة في 45 مباراة من اصل آخر 46 ظهور أوروبيّ له.

آخر خسارة لبرشلونة على ارضه في المسابقة القارية كانت امام بايرن في مايو 2013 أمام بايرن ميونيخ (0-3).

حقق برشلونة الفوز 20 مرة في آخر 22 مباراة على أرضه.

إن حافظ على نظافة شباكه أمام اولمبياكوس، ستكون المرة الرابعة التي ينجح فيها برشلونة في ذلك وكان آخر مرة حقق ذلك في ابريل 2008.

نجح أولمبياكوس في بلوغ المراحل الإقصائية مرة واحدة في آخر خمس مشاركات، جاءت موسم 2013-2014 حين بلغ دور الـ16.

خسر أولمبياكوس 7 مرات في آخر 9 مباريات لعبها خارج أرضه في المنافسة (ف 2).

تعادل أولمبياكوس مرة واحدة فقط في آخر 37 مباراة لعبها في دوري الأبطال (ف 17 خ 19).

سبق لمدرب برشلونة الحالي أرنيستو فالفيردي أن قاد أولمبياكوس في 6 مباريات في دوري الأبطال كمدرب موسم 2011/2012 حين فاز بثلاث وخسر مثلها في دور المجموعات.

مباراة برشلونة وأولمبياكوس: تشكيلتا الفريقين المتوقعتان المركز برشلونة اولمبياكوس حراسة المرمى تير شتيغن بروتو الدفاع روبرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا كوتريس، سيسه، نيكالاو، فيغويراس الوسط راكيتيتش، بوسكتس، انييستا أودجيدجا-أوفوي، روماو، باردو، فورتونيس، سيبا الهجوم دولوفو، سواريز، ميسي انساريفارد

فيما يلي تفاصيل مواجهة برشلونة واولمبياكوس لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة برشلونة واولمبياكوس اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم الأربعاء 18 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة،

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد كامب نو.

القناة الاستوديو المباراة HD 1 21:30 22:45 مكّة المكرّمة

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من سيعلق على المباراة؟

سيتولى الزميل علي محمد علي التعليق على مباراة برشلونة وأولمبياكوس المنتظرة، ليكتمل معه المشهد الكروي المنتظر حصرياً على beIN SPORTS.