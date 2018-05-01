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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ما هي توقعاتكم للمواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ؟

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أنتم على موعد مع صدام العمالاقة بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فما هي توقعاتكم لنتيجة هذه المواجهة المرتقبة بين كبيري القارة العجوز؟

Reuters

يحل بايرن ميونيخ الألماني ضيفاً ثقيلاً على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع ليشاهدوا رد فعل العملاق البافاري عقب خسارته على أرضه ووسط جمهوره في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

هل سيتمكن لاعبو بايرن من قلب الطاولة على الفريق الملكي على أرضه ووسط جماهيره أم أن كتيبة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان ستكون في الموعد وتتمكن من حسم تأهلها إلى نهائي دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي؟.

ما هي توقعاتكم لهذه المواجهة المرتقبة بين عملاقي أوروبا؟.

 


 

 

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