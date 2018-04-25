الفريق الملكي حامل اللقب، كرر سيناريو الموسم الماضي عندما تغلب على بايرن في معقله ذهابا 2-1، وباتت مهمته في المتناول في مباراة الإياب لكي يضمن تواجده في النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

رغم النتائج المتواضعة في الدوري هذا الموسم، قدّم لاعبو ريال أداء جيداً في المباراة، كما فعلوا منذ انطلاق المسابقة القارية العريقة، في حين خيّب الألمان جماهيرهم بأدائهم الباهت، وتفوّق الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان على نظيره الألماني يوب هاينكس. هل تابعتم المواجهة جيداً ؟ ندعوكم للمشاركة بتقييمكم لأداء لاعبي الفريقين والمدربين إضافة لحكم اللقاء في التالي: