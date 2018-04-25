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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ما هو تقييمكم لأداء لاعبي بايرن وريال مدريد؟

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بعد مشاركتكم الكثيفة في توقع نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ندعوكم لتقييم أداء لاعبي الفريقين، المدربين بالإضافة للحكم.

Reuters

 

الفريق الملكي حامل اللقب، كرر سيناريو الموسم الماضي عندما تغلب على بايرن في معقله ذهابا 2-1، وباتت مهمته في المتناول في مباراة الإياب لكي يضمن تواجده في النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

رغم النتائج المتواضعة في الدوري هذا الموسم، قدّم لاعبو ريال أداء جيداً في المباراة، كما فعلوا منذ انطلاق المسابقة القارية العريقة، في حين خيّب الألمان جماهيرهم بأدائهم الباهت، وتفوّق الأسطورة  الفرنسي زين الدين زيدان على نظيره الألماني يوب هاينكس. هل تابعتم المواجهة جيداً ؟ ندعوكم للمشاركة بتقييمكم لأداء لاعبي الفريقين والمدربين إضافة لحكم اللقاء في التالي:

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