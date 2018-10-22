تشهد الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم استضافة شاختار دونيتسك لمانشستر سيتي بطل إنكلترا، وهوفنهام الألماني لليون الفرنسي.
يسعى مانشستر سيتي بطل إنكلترا لتدوين فوزه الثاني في المسابقة الأوروبية الأم حين يحل ضيفاً على شاختار دونيتسك في خاركيف.
يتصدر ليون المجموعة مع أربع نقاط، بفارق نقطة عن سيتي الذي كان حقق فوزه الأول الجولة الماضية على حساب مضيفه هوفنهايم الألماني 2-1.
ويملك شاختار نقطتين من تعادلين مع هوفنهايم على أرضه وليون خارج أرضه بنفس النتيجة 2-2. فيما يحتل هوفنهايم المركز الأخير بنقطة واحدة.
تشهد صفوف فريق المدرب جوسيب غوارديولا ثلاثة غيابات تتمثل بالبرازيلي دانيلو والفرنسي يواكيم مانغالا والألماني ايلكاي غيوندوغان، أما شاختار الذي يدربه البرتغالي باولو فونسيكا فيعاني من عدم اليقين حول جهوزية ايفان أوردتس والبرازيلي تايسون.
والتقى الفريقان الموسم الماضي في دور المجموعات حيث فاز شاختار على ارضه ذهاباً 2-1 ورد سيتي الاعتبار إياباً بثنائية نظيفة سجلها دي بروين وستيرلنغ.
وغالباً ما يحقق شاختار نتائج مميزة أمام الفرق الإنكليزية على أرضه حيث أنه يسجل الفوز (خمس مرات) او التعادل (مرتين) على أرضه ودائماً ما يكون صعب المراس وقوي الشكيمة.
يتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنكليزي برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول الثاني، فيما يتصدر شاختار الدوري الأوكراني برصيد 31 نقطة متقدماً دينامو كييف الثاني بنقطتين.
وفي المباراة الثانية يسعى ليون لتدوين فوز جديد للمحافظة على صدارة المجموعة حين يحل ضيفاً على هوفنهايم الساعي بدوره بتحقيق اول انتصار في المسابقة.
شاختار دونيتسك – مانشستر سيتي: حديث الأرقام
- هذا ثالث لقاء بين شاختار ومان سيتي، بعد لقائهما في مرحلة المجموعات الموسم الماضي.
- فاز الفريق صاحب الأرض في اللقاءين الماضين بين شاختار ومان سيتي في مرحلة مجموعات دوري الأبطال الموسم الماضي.
- لم يخسر شاختار على أرضه أمام فريق إنكليزي في المنافسات الأوروبية (ف 5 ت 2).
- سجل شاختار هدفين على الأقل في كل من آخر 7 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (ف 5 ت 1 خ 1).
- فاز مان سيتي 4 مرات في آخر 6 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال (خ 2).
- فشل مان سيتي في التسجيل في مباراة واحدة فقط من آخر 15 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال.
- 17 من أهداف شاختار الـ19 الماضية في دوري الأبطال سُجلت عن طريق لاعبين من أمريكا الجنوبية، متضمنة 14 من البرازيل.
- سجل لاعب شاختار مورايس في مباراتين من آخر 3 مباريات لعبها في دوري الأبطال، بعد تسجيله في مباراة واحدة فقط من 12 مباراة سابقة في المنافسة.
- خاض سيرجيو أغويرو 49 مباراة مع مان سيتي في دوري الأبطال، وقد يصبح أول لاعب يصل إلى 50 مباراة مع الفريق في المنافسة.
- سجل سيرجيو أغويرو 22 هدفاً في مرحلة مجموعات دوري الأبطال مع مان سيتي – ديدييه دروغبا فقط (23 مع تشلسي) سجل أكثر لفريق إنكليزي في المنافسة.