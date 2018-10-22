تشهد الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم استضافة شاختار دونيتسك لمانشستر سيتي بطل إنكلترا، وهوفنهام الألماني لليون الفرنسي.

يسعى مانشستر سيتي بطل إنكلترا لتدوين فوزه الثاني في المسابقة الأوروبية الأم حين يحل ضيفاً على شاختار دونيتسك في خاركيف.

يتصدر ليون المجموعة مع أربع نقاط، بفارق نقطة عن سيتي الذي كان حقق فوزه الأول الجولة الماضية على حساب مضيفه هوفنهايم الألماني 2-1.

ويملك شاختار نقطتين من تعادلين مع هوفنهايم على أرضه وليون خارج أرضه بنفس النتيجة 2-2. فيما يحتل هوفنهايم المركز الأخير بنقطة واحدة.

تشهد صفوف فريق المدرب جوسيب غوارديولا ثلاثة غيابات تتمثل بالبرازيلي دانيلو والفرنسي يواكيم مانغالا والألماني ايلكاي غيوندوغان، أما شاختار الذي يدربه البرتغالي باولو فونسيكا فيعاني من عدم اليقين حول جهوزية ايفان أوردتس والبرازيلي تايسون.

والتقى الفريقان الموسم الماضي في دور المجموعات حيث فاز شاختار على ارضه ذهاباً 2-1 ورد سيتي الاعتبار إياباً بثنائية نظيفة سجلها دي بروين وستيرلنغ.

وغالباً ما يحقق شاختار نتائج مميزة أمام الفرق الإنكليزية على أرضه حيث أنه يسجل الفوز (خمس مرات) او التعادل (مرتين) على أرضه ودائماً ما يكون صعب المراس وقوي الشكيمة.

يتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنكليزي برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول الثاني، فيما يتصدر شاختار الدوري الأوكراني برصيد 31 نقطة متقدماً دينامو كييف الثاني بنقطتين.

وفي المباراة الثانية يسعى ليون لتدوين فوز جديد للمحافظة على صدارة المجموعة حين يحل ضيفاً على هوفنهايم الساعي بدوره بتحقيق اول انتصار في المسابقة.

شاختار دونيتسك – مانشستر سيتي: حديث الأرقام