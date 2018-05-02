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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مارسيلو يعترف: كانت ركلة جزاء

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لم يجد البرازيلي مارسيلو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني مفراً من الاعتراف أنه لمَسَ الكرة وأن منافسه بايرن ميونيخ استحق ركلة جزاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء 2-2.

Reuters

 

وبفضل هذا التعادل تأهل ريال مدريد إلى نهائي أمجد الكؤوس مستفيداً من فوزه ذهاباً 2-1 في ميونيخ.

وفي الشوط الثاني من ملحمة سانتياغو برنابيو لمس مارسيلو كرة مرفوعة من كيميتش لكن الحكم الدولي التركي جونيت شاكير أشار إلى استمرار اللعب.

واعتبر مارسيلو أنه كان محظوظاً بعد لمسة يد غير محتسبة ضده.  

 وقال اللاعب البرازيلي "إنها لمسة يد، الكرة لمست يدي وأعتقد أنها ركلة جزاء. إذا قلت إنها لم تلمسني سأكون كاذباً لكن هذه هي كرة القدم".  

وأضاف "لا أتحدث عن الحكام لكن من الواضح أن في بعض الأحيان تأتي القرارات في صالحك وفي أوقات أخرى ضدك لكن مهما كان ما يحدث فإن عليك لعب كرة القدم".  

واعتبر توني كروس لاعب وسط ريال أن فريقه السابق بايرن ظهر بشكل أفضل لكنه أشاد بزملائه بسبب فاعليتهم وانتزاع بطاقة التأهل.  

وقال كروس "قدم المنافس كرة قدم رائعة وصنع الكثير من الفرص. ربما يكون بايرن لعب بشكل أفضل ولم نكن الطرف الأفضل لكننا تحلينا بالفاعلية في المباراتين".  

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