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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ليفربول - مانشستر سيتي: كلوب يتعهد بمباراة مثيرة

من قبل
AFP

تعهد يورغن كلوب مدرب ليفربول "بالكثير من الإثارة" عندما يلعب فريقه أمام غريمه الإنكليزي مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء.

 

وأكد المدرب الألماني أن فريقه يستطيع وهو في قمة مستواه تحدي كافة التوقعات وبلوغ الدور قبل النهائي للبطولة.  

وسيحل سيتي ضيفاً على ليفربول في أنفيلد في ذهاب دور الثمانية ليواصلا الصراع بينهما والذي شهد تسجيل 12 هدفاً في آخر مباراتين
 جمعت بينهما.  

وقال كلوب للصحفيين "إذا ما كان لدي الخيار لمشاهدة مباراة في دوري الأبطال يوم الأربعاء فإنني سأشاهد تلك المباراة (بين فريقه وسيتي)". 
 
وأضاف "أعتقد أن المباراة ستكون خططية لكن الإثارة ستعم أجواء اللقاء وهذا رائع. ستقام في أنفيلد على أي حال لذا فان الأجواء ستكون رائعة لمتابعتها".  

وخسر ليفربول 5-0 في الدوري على ملعب الاتحاد في  أيلول/ سبتمبر الماضي عقب طرد المهاجم ساديو ماني لكن ليفربول ثأر لهزيمته بالفوز في انفيلد 4-3 في كانون الثاني/ يناير الماضي.

 وظلت هذه هي الهزيمة الوحيدة لسيتي في الدوري هذا الموسم.  

وعلى الرغم من الهزيمة، ظل فريق المدرب بيب غوارديولا مبتعداً بفارق 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب.
 

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