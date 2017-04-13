ليفاندوفسكي سيكون جاهزاً لمواجهة العودة

أكد رئيس بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغيه أن الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيكون جاهزاً "100 بالمئة" للقاء الثلاثاء المقبل ضد ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغاب ليفاندوفسكي عن مباراة الذهاب التي خسرها بايرن الأربعاء على أرضه 1-2 بسبب إصابة في كتفه تعرض لها السبت خلال المباراة التي فاز بها فريق المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي على غريمه دورتموند 4-1 في الدوري المحلي، ورغم ذلك أعلن أنه جاهز لمواجهة ريال في لقاء الأربعاء على "أليانز أرينا" لكنه اضطر للانسحاب من تمارين الثلاثاء بعد 20 دقيقة فقط على بدايتها.

وكشف رومينغيه الجمعة أن المهاجم البولندي الذي سجل 38 هدفاً في جميع المسابقات، بينها سبعة في المسابقة القارية، أن "القسم الطبي قام بعمل رائع من أجل مساعدته على استعادة عافيته، لكن المخاطرة كانت كبيرة" في حال لو شارك في لقاء الأربعاء.

وأضاف بعد المباراة "بالنسبة للإياب، سيكون جاهزاً 100 بالمئة".

وخلافاً لرومينغيه المتفائل، كان أنشيلوتي أكثر تحفظاً بشأن وضع هدافه وهو أن يكون الأخير وزميله المدافع ماتس هوملس الذي غاب أيضًا عن الذهاب، جاهزين لمباراة "سانتياغو برنابيو"، مضيفاً: "أمامنا ستة أيام، ومن الممكن أن يستعيد الاثنان عافيتهما".

ومن المؤكد أن بايرن افتقد الأربعاء اللمسة القاتلة لليفاندوفسكي الذي سيعطي النادي البافاري دفعا هجومياً هاماً الثلاثاء المقبل في مدريد ضد رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثنائية ريال ورفع رصيده إلى 100 هدف على الصعيد الأوروبي.

ولن يشارك ليفاندوفسكي في لقاء الدوري يوم السبت ضد باير ليفركوزن حتى لو تعافى، وذلك لأنه موقوف بسبب حصوله على 5 انذارات.